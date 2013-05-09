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Фестиваль СМИ впервые проходит в парке Горького в Минске

09 мая 2013 11:05
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Новости Беларуси. В Центральном парке Горького впервые проходит фестиваль средств массовой информации. Тематическая аллея со стендами развернулась прямо у входа. Свои печатные издания представили также промышленные предприятия столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под музыкальное сопровождение у читателей была возможность пообщаться с журналистами.

Екатерина Дубинская, генеральный директор УП «Агентство «Минск-новости»:
Я считаю, что этот праздник такой удивительный для нас, самый главный, мы должны его время насыщать какими-то событиями. И я думаю, что праздник первым печатных СМИ города – это очень здорово. Конечно, мы мечтаем о том, что это будет традицией.

Жительница Минска:
Очень интересно. Мы взяли везде по одной газетке. Будем читать. Мы только за то, чтобы этого было еще больше.

# общество # СМИ Беларуси # Екатерина Дубинская # УП «Агентство «Минск-новости»

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