Фестиваль СМИ впервые проходит в парке Горького в Минске

Новости Беларуси. В Центральном парке Горького впервые проходит фестиваль средств массовой информации. Тематическая аллея со стендами развернулась прямо у входа. Свои печатные издания представили также промышленные предприятия столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под музыкальное сопровождение у читателей была возможность пообщаться с журналистами.

Екатерина Дубинская, генеральный директор УП «Агентство «Минск-новости»:

Я считаю, что этот праздник такой удивительный для нас, самый главный, мы должны его время насыщать какими-то событиями. И я думаю, что праздник первым печатных СМИ города – это очень здорово. Конечно, мы мечтаем о том, что это будет традицией.

Жительница Минска:

Очень интересно. Мы взяли везде по одной газетке. Будем читать. Мы только за то, чтобы этого было еще больше.