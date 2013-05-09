9 Мая празднуется в Беларуси

Новости Беларуси. 9 Мая – один из самых почитаемых праздников в истории Беларуси. Ведь на алтарь победы страна положила слишком много: в той войне погиб каждый третий ее житель. Такого массового сопротивления фашистской агрессии не знало ни одно государство в мире! Именно поэтому 9 мая в адрес героев войны звучат слова особой признательности и благодарности.

С Днем Победы соотечественников поздравил Александр Лукашенко. «Этот великий праздник воплощает в себе беспримерный героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны и ликующую радость спасенных от порабощения народов – отметил глава государства. Уважение к поколению победителей, продолжение славных ратных и трудовых традиций – это проявление нашей верности их заветам беречь мир, безопасность и благополучие Родины», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Прямая трансляция торжественного шествия ветеранов в городе-герое Минске начнется в 11 часов на всех национальных телеканалах. А В 17.55 в республике будет объявлена минута молчания. Беларусь почтит память павших в борьбе против фашизма.

В эти дни правоохранители и медики будут работать в усиленном режиме. Под особым контролем – места массовых гуляний. Эти площадки огородят турникетами, а пройти туда можно будет только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами. Милиция просит граждан не приносить с собой громоздкие предметы, пиротехнику и напитки в стеклянной таре.

Вячеслав Гаврош, начальник ОГАИ Первомайского района Минска:

При проведении массовых мероприятий частично будет ограничено движение в центральной части, поэтому желательно воспользоваться общественным транспортом.

Опять же, предстоят длительные выходные. Чтобы они не были ничем омрачены, хочется, чтобы водители были взаимовежливы на дороге, чтобы никто из водителей не садился за руль нетрезвый, не нарушал скоростных режимов, воздержался от неоправданных маневров.

С учетом того, что движение будет ограничено, что шествие будет идти, то, естественно, транспорт, паркующийся в центральной части, может стать где-то помехой. Поэтому, естественно, желательно воспользоваться общественным транспортом.

Участникам и гостям праздничных мероприятий следует учитывать, что привычные схемы движения транспорта будут временно изменены. Так, в Минске с 8 утра до часа дня будет перекрыт участок проспекта Независимости от улицы Комсомольской до проспекта Машерова. Общественный и личный транпорт отправится в объезд площади Победы. Столичный метрополитен 9 мая работает до двух часов ночи.

Представители различных конфессий будут молиться в память о погибших во время войны. В православных и католических храмах пройдут особые службы. Прозвучат молитвы в память о героях войны и в мечетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 мая 2013 в Минске: план праздничных мероприятий