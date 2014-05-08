9 мая 2014 в Минске: план праздничных мероприятий. Начало в 10.00

Шествие в 2014 году стартует от перекрестка проспекта Независимости и улицы Янки Купалы в 10.00. По традиции, почетное место в шеренгах займут участники военных сражений. Духовой оркестр и рота почетного караула поддержат праздничный настрой, героев почтят минутой молчания.
Во время праздничного шествия 48 ветеранов проедут на автомобилях, а те, кто еще может пройти в строю, их порядка 25 человек, пройдут строем по главному проспекту страны.
По состоянию на апрель в Беларуси проживают 20 694 ветерана Великой Отечественной войны. Из них в боевых сражениях участвовали 14 172 человека. Остальные - белорусы, награжденные медалями и орденами СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу.
ПЛАН праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минске
|
№
|
Наименование мероприятия
|
Дата и время
|
Место
|
1.
|
Шествие ветеранов и возложение венков и цветов к монументу Победы Президентом Республики Беларусь, представителями государственных органов, общественных организаций, религиозных конфессий, дипкорпуса
|
09.05.2014
|
Площадь Победы
|
2.
|
Праздник "С Днем Победы" (праздничный концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей, выставка-ярмарка мастеров народного творчества "Город мастеров")
|
09.05.2014
|
пр. Победителей в районе
|
3.
|
Открытый кубок г.Минска по силовому экстриму, посвященный Дню Победы
|
09.05.2014
|
Центральный детский парк
|
4.
|
Презентация проекта "Мой фильм о войне"
|
апрель-май
|
кинотеатр "Центральный"
|
5.
|
Акция-концерт "Герои Победы – наши прадеды и деды!" с участием победителей и дипломантов III Минского городского смотра-конкурса патриотической песни, посвященного 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков
|
09.05.2014
|
Парк Победы
|
6.
|
Ретроспективные показы фильмов героико-патриотической тематики, тематические кинопрограммы, кинолектории
|
09.05.2014
|
Кинотеатры г. Минска
|
|
|
1.
|
Праздничное мероприятие "Поклонимся великим тем годам"
|
09.05.2014
|
Минский зоопарк,
|
2.
|
Праздник "І памяць пакаленняў нас яднае"
|
09.05.2014
|
Парк культуры и отдыха
|
|
1.
|
Праздник, посвященный Дню Победы
|
09.05.2014
|
Лошицкий усадебно-парковый
|
2.
|
Выставка-конкурс "Краски Победы" в галерее детского творчества, посвященная 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы Советского народа в Великой Отечественной войне
|
Первая
|
ГУО "Гимназия № 28 г.Минска", (пр.Рокоссовского, 93)
|
|
1.
|
Торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны и труда главой администрации Московского района г.Минска
|
09.05.2014
|
Администрация Московского района
|
2.
|
Праздник "Поклонимся великим тем годам!"
|
09.05.2014
|
Парк имени М.Павлова
|
3.
|
Праздник, посвященный Дню Победы
|
09.05.2014
|
зона гостеприимства
|
|
1.
|
Праздник в микрорайоне Сокол "Славим Победу!"
|
09.05.2014
|
Площадка у торгового центра
|
2.
|
Художественно-спортивный праздник "Салют, Победа!"
|
09.05.2014
|
Площадь у Минского Дворца культуры
|
3.
|
Концертная программа творческих коллективов Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников "С праздником Победы!"
|
09.05.2014
|
Детская железная дорога
|
|
1.
|
Праздник двора
|
09.05.2014
|
пер. Козлова, 18а
|
2.
|
Праздничная программа "Спасибо за победу!"
|
09.05.2014
|
Лыже-роллерная трасса
|
3.
|
Праздничная программа "Вечная память в сердцах и песнях"
|
09.05.2014
|
ул. Карвата
|
|
1.
|
Акция "Память" - организация возложения венков и цветов к памятникам, братским могилам и мемориальным доскам
|
09.05.2013
|
Памятники и могилы,
|
2.
|
Мероприятие "Победный май! Цветущий май!" Декоративная коллекция тюльпанов
|
09.05.2014 13.00-17.00
|
Ботанический сад
|
3.
|
Праздник "Воспоем Великую Победу!"
|
09.05.2014 12.00-20.00
|
Парк им. Челюскинцев
|
|
1.
|
Праздничная концертная программа "Великий день! Великая Победа!"
|
09.05.2014
|
Парк Дружбы народов
|
|
1.
|
Праздничная программа на площадке у ГУ "Минский ледовый Дворец спорта"
|
09.05.2014
|
ул. Притыцкого, 27
|
2.
|
Праздник, посвященный Дню Победы "Победы радостные звуки"
|
09.05.2014
|
Парк им. 60-летия Октября
|
3
|
Праздник "Вам, ветераны – наши таланты"
|
09.05.2014
|
Зеленая зона по ул. Д.Сердича
|
4.
|
Концерт духового оркестра ГУВД Мингорисполкома
|
10.05.2014
|
Зеленая зона по ул. Д.Сердича
|
|
1.
|
Праздничная программа "Спасибо за подвиг!"
|
09.05.2014
|
Парк Победы