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9 мая 2014 в Минске: план праздничных мероприятий. Начало в 10.00

08 мая 2014 18:53
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Шествие в 2014 году стартует от перекрестка проспекта Независимости и улицы Янки Купалы в 10.00. По традиции, почетное место в шеренгах займут участники военных сражений. Духовой оркестр и рота почетного караула поддержат праздничный настрой, героев почтят минутой молчания.

Во время праздничного шествия 48 ветеранов проедут на автомобилях, а те, кто еще может пройти в строю, их порядка 25 человек, пройдут строем по главному проспекту страны.

По состоянию на апрель в Беларуси проживают 20 694 ветерана Великой Отечественной войны. Из них в боевых сражениях участвовали 14 172 человека. Остальные - белорусы, награжденные медалями и орденами СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу.

 

ПЛАН праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минске


п/п

Наименование  мероприятия

Дата и время
проведения

Место 
проведения

1.

Шествие ветеранов и возложение венков и цветов к монументу Победы Президентом Республики Беларусь, представителями государственных органов, общественных организаций, религиозных конфессий, дипкорпуса 

09.05.2014
10.00 - 11.00

Площадь Победы

2.

Праздник "С Днем Победы" (праздничный концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей, выставка-ярмарка мастеров народного творчества "Город мастеров")

09.05.2014
12.00-23.00

пр. Победителей в районе
Дворца спорта
зона гостеприимства

3.

Открытый кубок г.Минска по силовому экстриму, посвященный Дню Победы

09.05.2014
09.00-15.00

Центральный детский парк
имени Горького

4.

Презентация проекта "Мой фильм о войне"

апрель-май

кинотеатр "Центральный"

5.

Акция-концерт "Герои Победы – наши прадеды и деды!" с участием победителей и дипломантов III Минского  городского смотра-конкурса патриотической песни, посвященного 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

09.05.2014
17.00

Парк Победы

6.

Ретроспективные показы фильмов героико-патриотической тематики, тематические кинопрограммы, кинолектории

09.05.2014

Кинотеатры г. Минска


Основные праздничные мероприятия в районах города
 


Заводской район
 

1.

Праздничное мероприятие "Поклонимся великим тем годам"

09.05.2014
12.00

Минский зоопарк,
(ул. Ташкентская, 40)

2.

Праздник "І памяць пакаленняў нас яднае"

09.05.2014
13.00

Парк культуры и отдыха
им. 50-летия Великого Октября
(ул. Долгобродская, 44)


Ленинский район
 

1.

Праздник, посвященный Дню Победы

09.05.2014
11.00-18.00

Лошицкий усадебно-парковый
комплекс,
(проезд Чижевских, 10)

2.

Выставка-конкурс "Краски Победы" в галерее детского творчества, посвященная 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы Советского народа в Великой Отечественной войне

Первая
декада
мая

ГУО "Гимназия № 28 г.Минска", (пр.Рокоссовского, 93)


Московский район
 

1.

Торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны  и труда главой администрации Московского района г.Минска

09.05.2014

Администрация Московского района
г. Минска (актовый зал),
пр. Дзержинского, 10

2.

Праздник "Поклонимся великим тем годам!"

09.05.2014
10.00-18.00

Парк имени М.Павлова

3.

Праздник, посвященный Дню Победы

09.05.2014
12.00-21.00

зона гостеприимства
"Студенческая деревня"
по пр. Дзержинского


Октябрьский район
 

1.

Праздник в микрорайоне Сокол "Славим Победу!"

09.05.2014
12.00-16.00

Площадка у торгового центра

2.

Художественно-спортивный праздник   "Салют, Победа!"

09.05.2014
13.00-19.00

Площадь у  Минского Дворца культуры
и спорта железнодорожников
(ул. Чкалова, 7)

3.

Концертная программа творческих коллективов Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников "С праздником Победы!"

09.05.2014
11.00-17.00

Детская железная дорога


Партизанский район
 

1.

Праздник двора

09.05.2014
12.00-15.00

пер. Козлова, 18а
ул. Грицевца, 9
ул. Солтыса, 54

2.

Праздничная программа "Спасибо за победу!"

09.05.2014
11.00-18.00

Лыже-роллерная трасса
(ул. Столетова, 1)

3.

Праздничная программа "Вечная память в сердцах и песнях"

09.05.2014
11.00-16.00

ул. Карвата
(площадка у самолета)


Первомайский район
 

1.

Акция "Память" - организация возложения венков и цветов к памятникам, братским могилам и мемориальным доскам

09.05.2013

Памятники и могилы,
находящиеся на территории района
(по отдельному плану)

2.

Мероприятие "Победный май! Цветущий май!" Декоративная коллекция тюльпанов

09.05.2014 13.00-17.00
10.00-20.00

Ботанический сад
(ул. Сурганова, 2в)

3.

Праздник "Воспоем Великую Победу!"

09.05.2014 12.00-20.00

Парк им. Челюскинцев
(7 площадок)


Советский район
 

1.

Праздничная концертная программа "Великий день! Великая Победа!"

09.05.2014
12.00-17.00

Парк Дружбы народов
(центральная сценическая площадка)


Фрунзенский район
 

1.

Праздничная программа на площадке у ГУ "Минский ледовый Дворец спорта"

09.05.2014

ул. Притыцкого, 27
зона гостеприимства

2.

Праздник, посвященный Дню Победы "Победы радостные звуки"

09.05.2014
12.00-17.00

Парк им. 60-летия Октября
(ул. Матусевича-Сердича-Ольшевского)

3

Праздник "Вам, ветераны – наши таланты"

09.05.2014
12.00-16.00

Зеленая зона по ул. Д.Сердича

4.

Концерт духового оркестра ГУВД Мингорисполкома

10.05.2014
13.00-14.00

Зеленая зона по ул. Д.Сердича
на пересечении с ул. Притыцкого


Центральный район
 

1.

Праздничная программа "Спасибо за подвиг!"

09.05.2014
12.00-19.00

Парк Победы
 
# общество # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # День Победы

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