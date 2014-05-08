9 мая 2014 в Минске: план праздничных мероприятий. Начало в 10.00

Шествие в 2014 году стартует от перекрестка проспекта Независимости и улицы Янки Купалы в 10.00. По традиции, почетное место в шеренгах займут участники военных сражений. Духовой оркестр и рота почетного караула поддержат праздничный настрой, героев почтят минутой молчания.

Во время праздничного шествия 48 ветеранов проедут на автомобилях, а те, кто еще может пройти в строю, их порядка 25 человек, пройдут строем по главному проспекту страны.

По состоянию на апрель в Беларуси проживают 20 694 ветерана Великой Отечественной войны. Из них в боевых сражениях участвовали 14 172 человека. Остальные - белорусы, награжденные медалями и орденами СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу.

ПЛАН праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минске