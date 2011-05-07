Безопасность детей: в Бресте территория стройки, находящейся рядом со школой, ничем не ограждена

Нашей съемочной группе попасть на эту стройку особого труда не составило. Технического забора здесь нет. В кучи свалены доски, кирпичи и строительный мусор. Валяется инструмент. Но, несмотря на всю эту бесхозяйственность, строители не преминули соорудить лавочки и обозначить самое главное — место для курения.

Там, где по всем нормам технической безопасности должен стоять забор — ямы, бетон и столбы. Здесь реставрационные работы ведут от случая к случаю уже на протяжении двадцати пяти лет. Но самое опасное — близость стройки к школе. Объекты разделяют считанные метры.

Галина Сковородка, заместитель директора по воспитательной работе:

Перерыли тут все. Забор не восстановлен. Был обычный деревянный забор, каким стройку обносят, но его сломали. А новый не построили.

От хозяев усадьбы в наследство школе достался и сквер площадью в несколько гектаров. Территория большая. Проследить за детьми во время перемен учителям не так-то и просто. К тому же здесь, как и на стройке, практически вся территория без ограждения. Родители учеников давно бьют в набат за такое безбарьерное соседство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Стоит отметить, что за подобную бесхозяйственность и халатное отношение к безопасности наказание грозит не только рублём. В такой ситуации можно лишиться и места в удобном кресле.