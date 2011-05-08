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В Беларуси отмечается День государственного герба и государственного флага

08 мая 2011 13:36
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Традиционно он приходится на второе воскресенье мая.

Символика республики была утверждена указами Президента Александра Лукашенко в 1995 году на основании итогов референдума, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И является неотъемлемыми символами суверенитета республики. Это история и будущее белорусского государства, воплощение идеи национального единства и независимости Отечества.

С Днем государственного герба и государственного флага Республики Беларусь соотечественников поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что эти символы государственности олицетворяют непреходящую ценность Отечества, воплощают преемственность героической истории и трудовых достижений белорусского народа, его единство и сплоченность, трудолюбие и мирный характер.

# общество

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