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«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны

09 мая 2020 10:07
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Молодечно. В северо-восточной части города был создан лагерь для военнопленных «Шталаг 342», на территории которого погибло более 33 тысяч человек. Сегодня здесь находится памятник жертвам.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-1

В семье Нины Степановны было четверо – старший брат и двое младших. Когда началась война, женщине было всего 8 лет. Но сейчас отчетливо помнит, как папа, Манкович Степан, был оставлен в тылу врага для организации подпольной борьбы. Он был комиссаром партизанской бригады «Железняк». Кстати, единственная в своем роде с собственным аэродромом, который мог принимать на посадку тяжелую авиацию. «Железняк» пустил под откос 76 эшелонов противника. В это время за голову Манковича немцы сулили 20 тысяч марок. При всем при этом отцу Нины Степановны, помимо грамотной организации партизанского движения, нужно было спасать семью.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-3

Нина Сычёва, дочь Героя Советского Союза Степана Манковича:
Отец прислал в деревню двух партизан узнать – что, как. Ночь темная-темная, и звездочки на небе. Они как услышали, что мы все живы, то говорят: «Мы же сейчас не только бежать, мы лететь сейчас будем к нашему комиссару, чтобы сообщить об этом!». Через пару дней за нами приехала повозка, и забрали нас в землянки. Там находились партизаны.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-5
«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-6

Воложин. В годы Великой Отечественной район стал партизанским краем. Здесь были уничтожены более 8 тысяч мирных жителей, около 2 тысяч вывезено на каторжные работы в Германию, сожжены 64 деревни и сотни хуторов.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-8

Одна из них – деревня Кражино. На месте 911 сожженных заживо – памятники. Страшные воспоминания без слёз не обходятся. Мария Адамовна с трудом рассказывает, как война забрала у нее самое дорогое – папу, двух его братьев с женами, детьми и бабушку.

Мария Казак:
Тут три сарая стаяли, там – солома была. Пригнали с хаты людей. Поставили два человека. Это были мужчины. И перестреляли этих людей, и заставляют стягивать у кучу и соломой накрывать, и так до последнего. Сгоняли всех – виноватого, не виноватого. Всех!

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-10

Логойск. В многовековой истории этого края тоже немало драматичных страниц. 30 августа 1941 года здесь расстреляли около полторы тысячи евреев, а это третья часть довоенного населения Логойска.

Ольга Лукопрова:
Моя мама Вайкун Вера Васильевна. Во время войны она была сослана в Германию, была в городе Штутгарте и помогала по хозяйству хозяйке, которая выбрала её. Перед этим в Германию, туда угнали её родную сестру.

Сестру удалось разыскать в лагере Дахау. Ценой собственной жизни Вера Васильевна отвозила еду и одежду. Каждый шаг за пределами хозяйского дома – риск.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-12

Ольга Лукопрова:
Мамину сестру звали Нина Васильевна, и уже после войны она всегда говорила, что моя мама спасла ей жизнь. Она несколько раз посещала этот концлагерь, а уже через какое-то время просто посылала хлебные карточки. Таким образом, она смогла выжить. Все благополучно вернулись.

Живет память в сердце и у Ивана Александровича.

Иван Пушнов:
В этом подъезде проживал Знак Петр Никитович. После войны до 1966 года.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-14

Петр Никитович – дядя нашего героя, жил в Амурской области, там его и застала война. Командир отдела телефонистов, старший матрос отдельного артдивизиона, а после войны, в 1966 году строил Лукомльскую ГРЭС.

Иван Пушнов:
Взяли землю, это для памяти. Эта память никогда не должна забываться. Они нам подарили Победу, и мы должны ее беречь. Это то же самое, что нам подарили жизнь. Что смог, сохранил: медали за 20 лет Победы, 30 лет, 40. Подтверждается вот удостоверениями, что это медали заслуженные.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-16
«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-17

Также трепетно хранит фотографии, медали и все напоминающее об отце и Юрий.

Юрий Величкевич:
Мой отец закончил войну, когда ему было 20 лет. Вот на этой фотографии ему 21.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-19

В 1942 году, будучи 18-летним юношей, Петр Прокофьевич получил повестку в военкомат – определили: нужно готовить на командира. Ускоренный курс (9 месяцев) – и вот уже отец Юрия – младший лейтенант.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-21

Юрий Величкевич:
Вели бои на территории Украины. Там он получил тяжелое ранение – осколочным снарядом попало в ногу – голень и бедро. 4 месяца лечения, и снова на фронт. В Чехословакии закончил войну. В память о подвиге наших предков, воевавших за нашу жизнь – это хорошо, надо обязательно проводить, чтобы молодежь участвовала, чтобы память эта не угасала.

Война забрала миллионы ни в чем не повинных жизней людей, искалечила судьбы и стерла с лица земли многие территории. Разделила историю на «до» и «после». Пока никто и ничто не забыто, эти «раны» не заживут.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-23

Борис Савинов, член союза писателей Беларуси:
Память о Великой Отечественной неизменна, и ее беречь надо, как зеницу ока.

«Нам подарили жизнь». 5 реальных историй спасения людей во времена Великой Отечественной войны-25

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Эти пылинки их праха свидетельствуют не только об их подвиге, но и о вечной жизни.

# Великая Отечественная война # Протоиерей Федор Повный

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