«Я ассистентом был с саблей». Как проходил первый военный парад в Минске, рассказал его участник

Сегодня парад Победы для белорусов – традиция, над которой ни властны ни время, ни обстоятельства. А ведь когда-то праздничные марши и салюты не звучали в освобожденном Минске и вовсе. Возобновить проведение торжественных мероприятий и объявить 9 мая выходным днем в Советском Союзе решили лишь в 1965 году с легкой руки Леонида Брежнева.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук, председатель ОО «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне»:

Он был сам фронтовиком. Непосредственно на передовой. Он сам участвовал в параде 24 июня 1945 года. Был комиссаром сводной колонны 4-го Украинского фронта.

Главным военным плацем Советского Союза стала Красная площадь. Впервые у стен Кремля было пронесено победное знамя. А ведь в параде оно должно было участвовать еще в июне 1945 года. Для этой цели тренировался отдельный расчет знаменосца Неустроева и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест. Именно они поднимали знамя победы над Рейхстагом в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года.

Сергей Александрович:

Оказалось, что из них никто не владеет в данной степени боевой подготовкой. Потому что маршировать по парадам и плацам ему не приходилось. Они были – солдаты с передовой.

Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:

В газете «Советская Белоруссия» от 7 мая 1965 года был напечатан приказ от генерал-майора авиации Антипова «Назначить в столице парад войск 9 мая в 10 часов 30 минут. Форма одежды парадная, летняя». Командовать парадом приказано генерал-лейтенанту Иванову. Принимать парад будет генерал-полковник Маряхин. Тогда же на Центральной, нынешней Октябрьской площади и прошло грандиозное шествие войск Минского гарнизона.

В пешем строю мимо зрителей прошли суворовцы, офицеры, учащиеся Минского высшего инженерного радиотехнического училища, пехотинцы, артиллеристы, летчики и танкисты. Вслед за пешими колоннами на Центральную площадь выехала боевая техника.

Рафаэль Данелян, военный комендант Минского гарнизона 1985-1990:

Были и минометы, и гаубицы, и ракетные установки, танки. По мере оснащения и обновления Вооруженных сил, техника менялась.

Для праздничных мероприятий в Минске отводились еще две площадки. Участники парада возлагали венки к Вечному огню на Площади Победы, а финальным аккордом торжества становился торжественный митинг рабочих на стадионе «Динамо». За военно-спортивным представлением с трибун наблюдали 40 тысяч зрителей.

Сергей Александрович:

До войны проводилось шествие физкультурников, трудящихся, проводилось 1 мая. Оно и осталось, сохранилось за 1 мая, по-прежнему оставался Красным праздником. 9 мая в 1965 году был добавлен и военный парад.

Реконструкция боевых действий с участием солдат, выступление акробатов и гимнастов, сотни спортсменов синхронно образовывали фигуры разной сложности. Завершалось часовое представление праздничным фейерверком.

Рафаэль Данелян:

Мне приходилось участвовать во многих парадах, а в те времена проходилось по три парада в год. И на 7 ноября, и на 1 мая. Будучи уже командиром артиллерийского полка, на нас были возложены обязанности производства салютов и фейерверков в Минске. Утром – парад, вечером – салют и фейерверк. Сменялись эпохи и правительство, социальные устои и лозунги. Но одно оставалось неизменным: десятки лет парады демонстрировали готовность страны постоять за себя, отразить натиск явных и скрытых недругов. В дни победных празднеств по площади шли строем лучшие представители вооруженных сил, элита армии. В парадной коробке дивизии торжественного шествия 1965 года был и Василий Шишов.

Василий Шишов, участник ВОВ, председатель Совета ветеранов Первомайского района г. Минска:

Дивизия идет, а впереди три офицера. Один знаменосец и два ассистента. Раньше в саблями ходили. Я ассистентом был с саблей.

Бойцы его дивизии были постоянными участниками многих шествий, поэтому сценарии парадов он помнит наизусть до сих пор. Ровно 120 шагов в минуту под барабанную дробь. Двадцатилетнюю годовщину со дня победы он встретил капитаном, а на войну его призвали еще девятиклассником.

Василий Шишов:

Преподаватель физики был очень грамотный человек, уже в возрасте. Он сказал: «Ребята, война началась, вам, мальчишкам, придется воевать. А кто вы такие? С 8-9 класса придете». Мы ж профессии никакой не имеем, стрелять не умеем. И он достал где-то зуммер и начал с нами изучать азбуку Морзе.

Географию сражений и военный маршрут можно запросто отследить по наградам на его кителе. Оборона Ленинграда, учеба в Ульяновском военном училище, служба в Минске. После Великой Отечественной больше тридцати лет свой фронтовой опыт он передавал молодым офицерам. Василий Шишов:

Примерно два месяца идет подготовка. Каждую машину перед парадом надо было проверять, потому что это горючее, и не дай Бог, остановится какая-то машина, когда проходишь. Это же ЧП большое! Ночью перекрывается движение, а мы по этим точкам управления дивизии стоим на горке и смотрим, как пересекают они – какая машина вперед, какая назад. И вот так приближается парад. Я в управлении дивизии работал – сердце ёкает.

Рафаэль Данелян:

День Победы есть День Победы. Его нужно любить, уважать и низко склоняясь перед нашим старшим поколением, сказать им огромное спасибо за то, что мы живем и здравствуем. И над нами есть чистое небо.