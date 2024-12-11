СДВГ у взрослых – модная болезнь или реальная проблема? Мнение специалиста

Учащенный пульс, повышенная потливость, озноб, недостаток воздуха, тревожное ожидание, что что-то произойдет очень страшное. Если вам знакомы эти симптомы, значит, вы столкнулись с панической атакой. Нужно понимать, что нужно предпринять в данной ситуации. По разным данным, от 10 до 20 % населения планеты подвергаются приступам страха и тревоги. Каждый такой приступ может длиться от 15 до 30 минут и в случае рецидивного характера проявляется 1-2 раза в месяц, а может случаться каждый день или раз в полгода. Только около 1 % населения подвержены постоянным приступам, а 70 % из этого количества людей имеют параллельную симптоматику в виде фобий, депрессий и суицидальных настроений. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Действительно у взрослых может быть СДВГ? Как это проявляется? Может быть, что его не было и тут раз – и СДВГ?

Светлана Мельгуй, заведующий 10-м психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:

Он может быть. Он так же проявляется тем же дефицитом внимания, той же гиперактивностью, той же импульсивностью, только начинается он все равно в детском возрасте и, возможно, тогда просто терпение родителей было очень высоким, лояльность к такому поведению ребенка была очень устойчивой, в школе как-то худо-бедно выучился. Синдром дефицита внимания и гиперактивности тоже имеет какую-то степень выраженности, он возникает тоже в каких-то семьях.

Сейчас есть модное направление находить у себя синдром дефицита внимания и гиперактивности во взрослом возрасте и приписывать какие-то детские проявления: вот это тогда не заметили, проигнорировали. Но на самом деле он может быть во взрослом возрасте, это тоже является проблемой для взрослых людей, они обращаются за помощью и получают адекватное лечение – и медикаментозное и немедикаментозное. И улучшают качество своей жизни.