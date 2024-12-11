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Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначили 66 молодым учёным

11 декабря 2024 16:55
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Стипендии Президента Беларуси в 2025 году будут получать 66 молодых ученых. Соответствующее распоряжение 11 декабря подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначили 66 молодым учёным-2

В числе тех, кому назначены стипендии, 5 докторов наук в возрасте до 45 лет, 35 кандидатов наук до 35 лет и 26 молодых ученых без степени до 30 лет. Все они представляют различные области науки. У всех стипендиатов значимые достижения в приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Каждый их них внес вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Все исследования и разработки имеют прикладной характер, внедрены в практическую деятельность организаций реального сектора экономики, учреждений здравоохранения, образования и науки.

# Александр Лукашенко # Белорусская наука

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