842 населенных пункта Беларуси оказались без электричества из-за непогоды

За последние сутки подача электроэнергии была нарушена в 842 населенных пунктах страны. Об этом сообщили официальном Telegram-канале Министерства энергетики Республики Беларусь.

В Республике Беларусь продолжаются сложные метеоусловия, вызванные штормовым циклоном. 8 октября в отдельных регионах Беларуси скорость ветра доходила до 25-30 м/с.

Наиболее пострадали от непогоды Бобруйский, Пуховичский, Барановичский, Гомельский и Минский районы. Главной причиной перебоев стало обрушение деревьев и ветвей на линии ЛЭП.

В аварийно-восстановительных мероприятиях были привлечены 231 аварийная бригада и 242 единицы спецтехники. По данным на 7.00 утра 9 октября, неполадки с электроснабжением были отмечены в 11 населенных пунктах.