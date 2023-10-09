Основной этап мероприятия «Арсенал» стартовал в Беларуси

Новости Беларуси. Предупредить нарушения законодательства в сфере оборота оружия. Основной этап комплексного мероприятия МВД «Арсенал» стартует 9 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 13 октября правоохранители будут проверять условия хранения гражданами зарегистрированного оружия и напомнят о мерах безопасности при обращении с ним. Также направят усилия на выявление нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Дмитрий Язепчик, начальник отдела управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:

Кроме того, правоохранители нацелены на информирование населения о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. С начала текущего года из оборота изъято более 600 единиц незарегистрированного оружия и около 72 тысяч боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано свыше 300 единиц нелегальных огнестрелов и порядка 33 тысяч боеприпасов. За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более тысячи единиц зарегистрированного оружия.