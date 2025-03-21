В День памяти Хатыни до мемориального комплекса будет курсировать специальный автобус

Народное возложение. 22 марта в Хатыни пройдет День памяти. В храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы утром состоится литургия, а затем заупокойная лития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хатынь – вечная рана в сердце каждого белоруса, слезы и боль нашей души. Это знак цены, которой стоила Великая Победа. В шествии примут участие представители власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций. Как рассказали в администрации мемориала, ожидается, что комплекс посетят более трех тысяч человек. Накануне и в день скорбной даты количество гостей всегда увеличивается. Чтобы в День памяти сожженной деревни мемориал посетило как можно больше желающих, в субботу из Минска и обратно будет курсировать специальный автобусный маршрут.

Специальный автобусный маршрут № 659 от станции метро «Восток» отправится в 11:40 и 14:40, а из Хатыни – в 13:30 и 16:30.

Отметим, только с начала 2025 года в комплексе побывали более 30 тысяч человек. Пепел сожженных здесь живых людей стучит в сердцах уже 82 года.