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Мошенники обманули 23-летнего жителя Брестской области более чем на 2000 рублей

07 июля 2026 06:30
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В Октябрьское РУВД столицы обратился 23-летний житель Брестской области. Молодой человек стал жертвой мошенников и лишился свыше двух тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схема началась со звонка якобы о продлении договора на услуги связи. По указанию «специалиста» парень сообщил персональные данные и продиктовал код из СМС.

Мошенники обманули 23-летнего жителя Брестской области более чем на 2000 рублей-2

Гавриил Режабек, оперуполномоченный ОПК УВД администрации Октябрьского района Минска:
Через несколько дней молодому человеку позвонил мужчина, представившийся сотрудником Национального банка. Он заявил, что персональные данные парня попали к злоумышленникам. На его имя якобы открыты банковские счета, по которым проводятся незаконные финансовые операции. Затем с потерпевшим связались лжеоправоохранители. Они убедили молодого человека, что для доказательства своей невиновности, имеющейся сбережения, необходимо задекларировать.

Поверив легенде, молодой человек совершил несколько переводов, в том числе уже находясь в Минске. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Правоохранители напоминают: любые звонки с требованиями продиктовать коды, сообщить персональные данные или совершить переводы – повод немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.

# Мошенничество

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