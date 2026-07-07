Мошенники обманули 23-летнего жителя Брестской области более чем на 2000 рублей

В Октябрьское РУВД столицы обратился 23-летний житель Брестской области. Молодой человек стал жертвой мошенников и лишился свыше двух тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Схема началась со звонка якобы о продлении договора на услуги связи. По указанию «специалиста» парень сообщил персональные данные и продиктовал код из СМС.
Гавриил Режабек, оперуполномоченный ОПК УВД администрации Октябрьского района Минска:
Через несколько дней молодому человеку позвонил мужчина, представившийся сотрудником Национального банка. Он заявил, что персональные данные парня попали к злоумышленникам. На его имя якобы открыты банковские счета, по которым проводятся незаконные финансовые операции. Затем с потерпевшим связались лжеоправоохранители. Они убедили молодого человека, что для доказательства своей невиновности, имеющейся сбережения, необходимо задекларировать.
Поверив легенде, молодой человек совершил несколько переводов, в том числе уже находясь в Минске. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Правоохранители напоминают: любые звонки с требованиями продиктовать коды, сообщить персональные данные или совершить переводы – повод немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.