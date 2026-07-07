Мошенники обманули 23-летнего жителя Брестской области более чем на 2000 рублей

В Октябрьское РУВД столицы обратился 23-летний житель Брестской области. Молодой человек стал жертвой мошенников и лишился свыше двух тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схема началась со звонка якобы о продлении договора на услуги связи. По указанию «специалиста» парень сообщил персональные данные и продиктовал код из СМС.