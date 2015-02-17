82 дня до Великой Победы: певец Сергей Нагорный рассказал военную историю из жизни своей бабушки

Новости Беларуси. 82 дня до Великой Победы. Телеканал СТВ в программе Новости «24 часа» продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20 века.

В этот день 17 февраля 1945, армия 2-го Белорусского фронта форсировала реку Шварцвассер, заняла город Оше и устремилась в Черск.

Тем временем войска 3-го Белорусского фронта, продолжают бои в Восточной Пруссии. Немецкие города не выдерживают натиска красноармейцев. Советским солдатам сдаются Вормдитт и Мельзак.

За новостями с фронта тщательно следят и сотрудники Совинформбюро, основной задачей которых было составление сводок для радио, газет и журналов.

Помимо сообщений о положении дел на линии огня в средствах массовой информации все чаще появляются заметки о событиях мирного времени.

Например, в минском парке Горького зимний сезон открыла общегородская лыжная эстафета, а команды-победительницы приехали отстаивать честь на республиканских лыжных соревнованиях молодежи.

Слава Нагорный, певец:

Я вспоминаю некоторые истории, которые рассказывала моя бабушка. Партизаны пришли и обезвредили мину. А дети бегали, играли и нашли какую-то желтую жестяночку. Они ее принесли в землянку. И уже спустя некоторое время взрослые обнаружили вот такую страшную потерю. Слава Богу, что там ничего не произошло и все разрешилось.

Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады, спортсмены и, конечно, зрители расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700.

Вспоминаем вместе события 70-летней давности. До Великой победы остается 82 дня.