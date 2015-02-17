На рабочую технику Дзержинского ЖКХ установили GPS–навигацию: водители позвонили на горячую линию СТВ с жалобой на руководство

Новости Беларуси. Тему этого репортажа подсказали зрители, позвонив на горячую линию СТВ. Водители Дзержинского жилищно-коммунального хозяйства считают, что после установки на служебные машины систем GPS – навигации они стали работать себе в убыток.

Обратившие к нам работники считают, что современные гаджеты не только обманывают, но и позволяют руководству предприятия отбирать заработанные деньги. Не все так однозначно, утверждает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ, который разбирался в ситуации.

Первые проблемы у коммунальщиков из Дзержинска начались месяц назад. Новый генеральный директор принял решения установить на автомобильную техники системы навигации.

Матвей, работник УП «Дзержинское ЖКХ»:

Навигационную систему установили, а заработная плата снизилась. Мотивируют тем, что мы работаем для себя, а не для кого-то. У некоторых высчитывают из-за того, что не хватает топлива.

Максим Слиж, СТВ:

Конфликт достиг соей кульминации в день зарплаты. Водители, которые продолжали работать по «личному» графику, после установки систем навигации недосчитались внушительной суммы. На общем собрании ими было принята решение проигнорировать рабочий день.

Но долго отстаивать свои права подобным образом не позволили. Руководство предприятия пригласило на разъяснительную беседу прокурора города. Водителям, которые всё же до конца были уверены в своей правоте, наглядно и доказали, что навигация не врёт.

Геннадий Высоцкий, главный механик унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ»:

Захотели мы отследить любую машину. Задаём в компьютере МАЗ, например. По мониторингу мы видим направления движения данной машины. Когда приходит водитель, предоставляем ему распечатку, где он видит свою путь движения, время простоя, стоянки, расход топлива.

Лариса Дубовик, главный бухгалтер УП «Дзержинское ЖКХ»:

С теми водителями, которые не были согласны с навигацией, мы делали контрольный замер. Мы проехали на трех машинах. Если электронный спидометр показывал 20 километров проезда, то система показала 20,05 километра. Всем было предложена сделать контрольный замер, желающих не оказалось.

На довод, что, мол, на старой технике расход топлива все равно превысит норму, так же нашлись аргументированные доводы.

Геннадий Высоцкий, главный механик УП «Дзержинское ЖКХ»:

Если машина полностью с амортизирована, то на каждую машину в праве до 8 процентов топлива добавить на списание. Больше мы не можем.

Как бы не возмущались водители, но цифры не в их пользу. Только за один месяц предприятию удалось изрядно сэкономить. При том, что навигационные системы установлены только на половине техники.

Вадим Соловей, генеральный директор УП «Дзержинское ЖКХ»:

В начале января запустили и на первые числа февраля экономия выскочила в сто миллионов сразу же на бензине, дизельном топливе, газе. Казалось бы, куда можно девать газ? В карман его не положишь.

Как бы то ни было, проблемы утрясли. К водителям, честно отработавшим положенные часы, претензий у руководства не оказалось. С остальными сейчас приходится плотно общаться. Обе стороны надеются на то, что в ближайшие дни удастся найти компромисс. Жаль только, что к такому честному диалогу стороны перешли совсем недавно. А так, глядишь, улицы Дзержинска не были бы такими скользкими.