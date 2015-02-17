Прямой эфир

Жители Челябинска наблюдали восход «трех солнц»: фото очевидцев

17 февраля 2015 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Жители Челябинска сегодня утром стали свидетелями восхода «трех солнц». Так называют оптическое явление гало, которое можно наблюдать зимой в морозную погоду.

В воздухе образовались небольшие ледяные шестигранные кристаллы, которые нельзя увидеть невооруженным взглядом. Сквозь них преломляются лучи солнца.

В результате чего и создается оптический эффект.

По словам главного синоптика Свердловской Области Галины Шепоренко, данное явление связано с похолоданием до 23-25 градусов мороза.

Предсказать эффект гало очень сложно. В течение зимы оно может повторяться несколько раз.

Жителей Урала необычное явление в небе над городом порадовало.

Многие выложили фотографии в социальные сети, сопроводив жизнерадостными комментариями.

# общество # Погода # Галина Шепоренко

Другие новости рубрики

Все новости
Как обычная домашняя кошка Ася стала самой популярной в социальных сетях кошкой Беларуси
17 февраля 2015 11:57

Как обычная домашняя кошка Ася стала самой популярной в социальных сетях кошкой Беларуси

Арина Карачун, молодая поэтесса, лауреат Республиканского конкурса стихов «Чароўны куфэрак» детского журнала «Вясёлка» в программе «УТРО»
17 февраля 2015 07:41

Арина Карачун, молодая поэтесса, лауреат Республиканского конкурса стихов «Чароўны куфэрак» детского журнала «Вясёлка» в программе «УТРО»

В минском парке имени Павлова появятся детское кафе, велодорожка и амфитеатр
16 февраля 2015 18:05

В минском парке имени Павлова появятся детское кафе, велодорожка и амфитеатр