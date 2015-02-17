Жители Челябинска наблюдали восход «трех солнц»: фото очевидцев

Новости России. Жители Челябинска сегодня утром стали свидетелями восхода «трех солнц». Так называют оптическое явление гало, которое можно наблюдать зимой в морозную погоду.

В воздухе образовались небольшие ледяные шестигранные кристаллы, которые нельзя увидеть невооруженным взглядом. Сквозь них преломляются лучи солнца.

В результате чего и создается оптический эффект.

По словам главного синоптика Свердловской Области Галины Шепоренко, данное явление связано с похолоданием до 23-25 градусов мороза.

Предсказать эффект гало очень сложно. В течение зимы оно может повторяться несколько раз.

Жителей Урала необычное явление в небе над городом порадовало.

Многие выложили фотографии в социальные сети, сопроводив жизнерадостными комментариями.