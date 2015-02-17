Как обычная домашняя кошка Ася стала самой популярной в социальных сетях кошкой Беларуси

Как узнать, что ты популярен в соцсетях? Если у тебя больше 30 тысяч подписчиков и твои фотографии набирают более трех тысяч лайков и комментариев, то ты популярен. Это подтверждает и кошка Ася – самая популярная в социальных сетях кошка Беларуси.

Ирина Васильева, хозяйка кошки:

На самом деле, все произошло довольно случайно. Ася у нас появилась два года назад, уже на второй день пребывания у нас в доме она потихоньку осваивала карьеру модели. Мне нравилось выдумывать сюжет, ловить ее харизматичный взгляд. И красивые переливы шерстки на солнышке меня заставляли брать фотоаппарат в руки и делать снимки. А Instagram? Спустя некоторое время мы туда разместили несколько фотографий Аси, но скорее это был просто как фотоальбом с любимыми снимками. И надежды на особый успех не предусматривались.

Не только люди влюбляются с первого взгляда. Когда Ирина случайно увидела абиссинскую кошку, то поняла, что это ее питомец. Так, через некоторое время в доме Ирины и ее молодого человека появился котенок по имени Ася.

Ирина Васильева, хозяйка кошки:

Это долгая история, трехлетняя. Когда я училась еще в университете, по скайпу во время одного из проектов подруга мне сбросила фотографию котика. Я тогда еще понятия не имела, что это абиссинская кошка, но уже тогда поняла, что это полностью мое. Я начала изучать породу, характер, читала очень много информации и влюблялась еще больше. Оставалось дело за малым: уговорить молодого человека на пополнение в семье. Это оказалось очень сложно, поскольку он был не готов разделять еще чувства с кошкой. Я не хотела давить, очень долго ждала, а потом не выдержала, взяла телефон и начала обзванивать объявления. Тогда было еще мало заводчиков абиссинских кошек, но котенок с розовой ниточкой на шее мне все не давал покоя.

Для съемок Аси не используется никакой специальной техники, все снимается на обычную цифровую «мыльницу». Если съемка спонтанная, то сгодится телефон или планшет. Затем в дело вступают различные фоторедакторы.

Почти все фото сделаны в однокомнатной квартире. Ни о какой залитой светом большой студии речи не идет. Для создания белого фона подходит обычное белое полотно, старый письменный стол, мебельный щит вместо деревянного пола, даже обычный лист бумаги.

Ирина Васильева, хозяйка кошки:

Мы никак не ожидали, что будет такое огромное количество лайков. Но самое приятное – это те комментарии, добрые слова, которые нам пишут под фотографиями. Это было просто, может, как хобби, хотя никогда не считала себя фотографом и никогда в руках не держала дорогостоящую технику, понятия не имею, как этим всем пользоваться.

Яркие образы, интересные сюжеты, комментарии с забавными историями – это одно из составляющих успеха Аси. Но все равно самое главное – это кошка. И как ко всем моделям к Асе нужен специальный подход.

Ирина Васильева, хозяйка кошки:

Поскольку она с детства фотографируется, настолько к этому привыкла, ей это нравится. Мне даже кажется, что она иногда испытывает удовольствие. Может быть, когда-нибудь предъявит мне райдер как модель. И мы – ее маленькая команда. Я думаю, что она чувствует меня, понимает абсолютно. И я тоже понимаю, когда она хочет фотографироваться, когда не хочет. Но чаще фотосъемка происходит тогда, когда мне нужно. Некоторые уговоры, мольбы – и дело сделано, Ася уже снимается.

У Аси друзья по всему миру. В основном поклонники Аси живут в Беларуси, а также в России и на Украине. Есть и англоязычные подписчики.

И это не удивительно: после прихода популярности к Асе на Ирину и ее питомицу начали обращать внимание, приглашать в различные информационные сообщества.

Ирина Васильева, хозяйка кошки:

Мы по-прежнему будем делать фотографии, стараться нести позитив, радость людям, хорошие эмоции. Я думаю, Ася будет только за.

Кошкам поклонялись. Считалось, что кошки имеют великую силу. И это трудно отрицать. В подтверждение тому – Ирина и Ася. Они понимают друг друга с полувзгляда. А такая невидимая связь может возникнуть только благодаря доверию и большой любви, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.