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Беларусь готова послать своих спасателей в пострадавшую от землетрясения Мьянму

28 марта 2025 19:13
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Александр Лукашенко распорядился в случае обращения немедленно оказать помощь Мьянме, пострадавшей от землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС приведен к готовности реагировать для ликвидации последствий землетрясения. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщил, что по поручению Президента 66 работников спецотряда, 4 кинологических расчета, необходимые техника и снаряжение переведены в режим повышенной готовности. В настоящий момент в соответствии с международными процедурами ожидается запрос о помощи от пострадавшей стороны.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Мьянма # Землетрясение

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