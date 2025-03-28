Беларусь готова послать своих спасателей в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Александр Лукашенко распорядился в случае обращения немедленно оказать помощь Мьянме, пострадавшей от землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС приведен к готовности реагировать для ликвидации последствий землетрясения. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщил, что по поручению Президента 66 работников спецотряда, 4 кинологических расчета, необходимые техника и снаряжение переведены в режим повышенной готовности. В настоящий момент в соответствии с международными процедурами ожидается запрос о помощи от пострадавшей стороны.