Откуда берутся фобии и как с этим справиться – отвечает магистр психологии

Страшно жить – психологи уверяют, что с такой проблемой к ним обращается едва ли не каждый третий. Но в большинстве случаев это лишь расхожая фраза, а вот настоящих фобий не так и много. Зато абсолютный бесстрашный человек – это тоже патология.

Когда у человека очень много страха внутри, он начинает проецироваться на что-то, за что мозг пытается зацепиться, и сделать из этого фобию.

Денис Северов, магистр психологии: Если мы говорим про фобию, то фобия появляется в двух случаях. Первое – это когда был какой-то инцидент, например, вы летели в самолете, случилась турбулентность – и у вас появилась фобия летать. И другой момент, который встречается намного чаще, – это когда у вас в жизни было очень много страха, очень много насилия, боли – не самых приятных эмоций. Тогда мозг начинает цепляться за какие-то моменты. Кто-то начинает бояться крови. Кто-то начинает бояться закрытых пространств. Кто-то начинает бояться чего угодно.

Денис Северов:

На самом деле мужчины чаще всего боятся нереализации, откуда берется тот самый кризис среднего возраста. И того, что как мы будем выглядеть в глазах любимой женщины. Страх женский – это чаще всего, конечно же, остаться одной, не завести семью. Да, и он, если для нас, мужчин, это 40 лет, 40-45, то для прекрасного женского пола это 30 лет. Это социальное давление, что до 30 лет у вас уже должен быть минимум один муж и желательно несколько детей. И, к сожалению, эта установка есть. И девушки часто боятся того, что как на них будут смотреть, осуждать их социум, общество.

Почему девушки могут бояться заводить отношения?

Денис Северов:

Когда у нас был разрыв в отношениях, наш мозг автоматически это записывает. Если это было два-три раза, то что делает наш мозг? Он начинает, первое, бояться вступать в отношения. Второе, если мы все-таки вступили в отношение, он начинает бояться, что что-то произойдет, что мне снова сделают больно. Мозг заставляет человека вести себя так, что отношения могут закончиться. Он начинает бояться, он начинает отстраняться от другого человека, тем самым создавая. Как можно сказать, что мы мыслями притягиваем то, чего боимся, но на самом деле мы совершаем ряд действий, которые вызывают это расставание.