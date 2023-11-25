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Как правильно стоять на гвоздях? Раскрываем секреты необычной духовной практики

25 ноября 2023 11:44
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С точки зрения доказательной медицины, весьма сложно определить положительное или отрицательное воздействие от стояния на гвоздях. Однако многие неврологи склоняются к тому, что эта практика полезна для организма. На стопах действительно находится множество сосудов и нервных окончаний, которые активно стимулируются от постоянного нахождения на гвоздях. 

Как правильно стоять на гвоздях? Раскрываем секреты необычной духовной практики-1

Практика, конечно, странная. Если бы вы знали, что стояние на гвоздях – это не про стиснутые от боли зубы, а про расслабление, как бы вы к этому отнеслись?

Какие проблемы решаются гвоздями, покажет и расскажет в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь Егор Карпов.

Как правильно стоять на гвоздях? Раскрываем секреты необычной духовной практики-4

Егор Карпов, практикует стояние на гвоздях:
На самом деле это очень интересный инструмент. В обычных руках это просто доска с гвоздями. В ней нет ничего сверхъестественного, но много разных нюансов. Что можем наблюдать? Это доска с гвоздями, которые равноудаленно друг от друга набиты по определенному рисунку. Гвозди должны быть одинаково расположены по высоте, чтобы ни один из них не торчал и не было никакого пробития.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Юрий Царёв # Александр Меженный # Екатерина Яцкевич # Фотофакт

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