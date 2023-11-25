Как правильно стоять на гвоздях? Раскрываем секреты необычной духовной практики
С точки зрения доказательной медицины, весьма сложно определить положительное или отрицательное воздействие от стояния на гвоздях. Однако многие неврологи склоняются к тому, что эта практика полезна для организма. На стопах действительно находится множество сосудов и нервных окончаний, которые активно стимулируются от постоянного нахождения на гвоздях.
Практика, конечно, странная. Если бы вы знали, что стояние на гвоздях – это не про стиснутые от боли зубы, а про расслабление, как бы вы к этому отнеслись?
Какие проблемы решаются гвоздями, покажет и расскажет в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь Егор Карпов.
Егор Карпов, практикует стояние на гвоздях:
На самом деле это очень интересный инструмент. В обычных руках это просто доска с гвоздями. В ней нет ничего сверхъестественного, но много разных нюансов. Что можем наблюдать? Это доска с гвоздями, которые равноудаленно друг от друга набиты по определенному рисунку. Гвозди должны быть одинаково расположены по высоте, чтобы ни один из них не торчал и не было никакого пробития.
Подробности в видео.