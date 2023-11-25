Как правильно стоять на гвоздях? Раскрываем секреты необычной духовной практики

С точки зрения доказательной медицины, весьма сложно определить положительное или отрицательное воздействие от стояния на гвоздях. Однако многие неврологи склоняются к тому, что эта практика полезна для организма. На стопах действительно находится множество сосудов и нервных окончаний, которые активно стимулируются от постоянного нахождения на гвоздях.

Практика, конечно, странная. Если бы вы знали, что стояние на гвоздях – это не про стиснутые от боли зубы, а про расслабление, как бы вы к этому отнеслись? Какие проблемы решаются гвоздями, покажет и расскажет в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь Егор Карпов.