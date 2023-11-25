Прямой эфир

Что посмотреть в музее Ивана Мележа – отправились на родину автора «Людзей на балоце»

25 ноября 2023 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отправляемся на родину Ивана Мележа. Деревня Глинище Хойникского района славится музеем в честь легендарного классика.

Что посмотреть в музее Ивана Мележа – отправились на родину автора «Людзей на балоце»-1

Талант у него был не только к сочинительству, но и к рисованию, пению, дипломатии. Писатель возглавлял Белорусский фонд мира и занимался вопросами беженцев.

Что посмотреть в музее Ивана Мележа – отправились на родину автора «Людзей на балоце»-4

Любовь Рубан, младший научный сотрудник дома-музея имени И.П. Мележа:
Ніколі за сабе пастаяць не мог, стараўся камусьці дапамагчы. Мележ дабіваўся будаўніцтва гэтай школы, таму што ў старой школе ў нас вучылася недзе 429 вучняў. Мележ хадзіў па разных кабінетах, ён клапаціўся аб тых хлопчыкаў і дзяўчынках, якія тут, у глыбокім Палессі, жылі. Ён казаў: малады патэнцыял – гэта будучыня нашай рэспублікі.

Что посмотреть в музее Ивана Мележа – отправились на родину автора «Людзей на балоце»-7

Личные вещи классика, трофейная печатная машинка и интерьер того времени. О чем может рассказать музей белорусского классика – рассказываем в сюжете.

# Музеи # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как правильно стоять на гвоздях? Раскрываем секреты необычной духовной практики
25 ноября 2023 11:44

Как правильно стоять на гвоздях? Раскрываем секреты необычной духовной практики

Откуда берутся фобии и как с этим справиться – отвечает магистр психологии
25 ноября 2023 11:37

Откуда берутся фобии и как с этим справиться – отвечает магистр психологии

Профессия защищать Родину как никогда востребована. В Гродненском гарнизоне призывники приняли присягу
25 ноября 2023 11:15

Профессия защищать Родину как никогда востребована. В Гродненском гарнизоне призывники приняли присягу