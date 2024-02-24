Агитация за кандидатов в депутаты разрешена до позднего вечера 24 февраля

Вплоть до позднего вечера сегодня, 24 февраля, еще разрешена агитация за кандидатов в депутаты. Большинство из тех людей, чьи имена напечатаны в бюллетенях, продолжают работу с избирателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводятся и пикеты, и ранее запланированные встречи с населением. Для тех, кто еще не решил, за кого отдаст свой голос, – это отличный шанс. К кандидату можно обратиться напрямую и задать вопросы, ответы на которые и помогут сделать правильный выбор. Стоит изучить и программы кандидатов, чего они достигли на момент выдвижения. От того, какая будет в стране законодательная власть, кто будет представлять интересы жителей в местных Советах, зависит, как будет развиваться Беларусь ближайшие пять лет.