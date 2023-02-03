Новости Беларуси. Фестивали, ярмарки, праздники – в Беларуси создали календарь событий на 2023 год. Он поможет спланировать досуг в любом уголке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом электронном календаре более 120 мероприятий. Полный список можно посмотреть на сайте Национального агентства по туризму. Например, ближайший обрядовый праздник – «Стрэчанне», или «Громницы», в деревне Новое Полесье Лельчицкого района. А 4 марта в Гродно соберутся ремесленники на ярмарку «Казюкі». Этой традиции уже более 20 лет.