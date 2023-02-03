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В Беларуси создали календарь событий на 2023 год

03 февраля 2023 06:13
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Новости Беларуси. Фестивали, ярмарки, праздники – в Беларуси создали календарь событий на 2023 год. Он поможет спланировать досуг в любом уголке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси создали календарь событий на 2023 год-1

В этом электронном календаре более 120 мероприятий. Полный список можно посмотреть на сайте Национального агентства по туризму. Например, ближайший обрядовый праздник – «Стрэчанне», или «Громницы», в деревне Новое Полесье Лельчицкого района. А 4 марта в Гродно соберутся ремесленники на ярмарку «Казюкі». Этой традиции уже более 20 лет.

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# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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