«Деньги с неба не падают». Сотрудники «Полесья» высказались о забастовках на предприятиях Беларуси

Новости Беларуси. Тем, кто взвешено смотрит на ситуацию в стране и думает о себе и будущем своей семьи, участовать в протестах времени нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как бы усиленно не пытались одиозные Telegram-каналы из-за рубежа убеждать своих подписчиков в том, что многие производства остановились. В отличие от пустых громких заявлений, у нас есть очередное тому подтверждение.
Ольга Вечорко, начальник бюро организации труда и планирования производства ОАО «Полесье»:
Наше предприятие работает в штатном, стабильном режиме. Поэтому нет никакой необходимости выходить нам на забастовки или останавливать предприятия. Мы работаем, как и работали. Зарплата платится. Люди довольные. Все работают.
Я работаю здесь уже больше 25 лет. Нам некогда бастовать. У нас сейчас есть сырье. Мы ходим на работу зарабатывать деньги. У каждого семьи, каждому надо кормить семью. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И деньги с неба не падают. Их надо зарабатывать.