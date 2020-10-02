«Деньги с неба не падают». Сотрудники «Полесья» высказались о забастовках на предприятиях Беларуси

Новости Беларуси. Тем, кто взвешено смотрит на ситуацию в стране и думает о себе и будущем своей семьи, участовать в протестах времени нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как бы усиленно не пытались одиозные Telegram-каналы из-за рубежа убеждать своих подписчиков в том, что многие производства остановились. В отличие от пустых громких заявлений, у нас есть очередное тому подтверждение.