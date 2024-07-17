Умер Николай Домашкевич – Президент выразил соболезнования родным

Светлая память о верном сыне Беларуси сохранится в истории страны и сердцах соратников. Президент Беларуси выразил искренние соболезнования родным и близким Николая Домашкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало на 75-м году жизни.

Опытный и авторитетный руководитель занимал различные должности. Без малого 10 лет, начиная с 1998 года, возглавлял Минский облисполком. До этого был председателем Комитета госконтроля. Избирался депутатом, депутат Верховного Совета, был членом Совета Республики Национального собрания.