Какого уровня достигла Беларусь за 30 лет развития? Мнение

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

В десятки раз рост доходности нашего населения. Соответственно, если мы формируем доходность населения, наше население может позволить себе гораздо больше, чем раньше. Это значит правильно выстроенная экономика предприятий, экономика государства, экономика городов. В тысячу раз падение смертности детей, вернее, даже отсутствие при рождении. Посмотрите, насколько у нас в десятки раз упали уголовные дела, криминогенная обстановка. Уникальность развития компетенцией наших, конечно, пищевой отрасли, промышленной отрасли, но и в том числе и медицины. Мы же одни из лучших в части пересадки, в части лечения онкологических заболеваний. И это действительно заслуга 30-летних правильных управленческих решений, правильной работы всех слоев населения.

Я не хочу сказать, что только мы тут. Нет, это и люди, которые нас слышат, и люди, которые каждый день приходят на работу, работают на станке, выполняют поставленные задачи. Поэтому это работа всех белорусов, без исключения.

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