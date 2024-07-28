Белорусские аграрии получили рекордный намолот рапса

Гродненская область стала третьей в Беларуси, где с полей уже получено свыше 1 миллиона тон зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого подобного результата добились брестские аграрии и центральный регион. Всего на это утро намолочено более 4 миллионов 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса. К слову, массовая уборка этой масленичной культуры, по информации Минсельхозпрода, завершена. Результат радует. Намолот даже выше, чем прогнозировалось. Получено 1 миллион 22 тысячи тонн. Это настоящий рекорд для аграрной отрасли Беларуси.