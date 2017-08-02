8 зон отдыха: где в Минске обнаружены клещи

Новости Беларуси. Когда опасность несоизмерима с величиной. В столичных лесах уже вовсю орудуют клещи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дрозды,в парках по улицам Тикоцкого, Калиновского, Фогеля, Копиевича, в Степянском и Слепянском лесах, Дражне. На прогулки в тени деревьев специалисты рекомендуют надевать светлую одежду и захватить с собой средства от клещей. Ведь даже безобидный букет лесных цветов может таить в себе опасность.