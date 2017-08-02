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Движение на участке второй кольцевой неподалеку от Вячи закрыто в связи с реконструкцией трассы Р58

02 августа 2017 16:24
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ННовости Беларуси. Дорогу ремонтируют от кольцевого пересечения около Острошицкого Городка к трассе Минск-Калачи-Мядель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение на участке второй кольцевой неподалеку от Вячи закрыто в связи с реконструкцией трассы Р58-1

Участок протяженностью около 8 с половиной километров. На время проведения строительных работ движение транспорта осуществляться по автодороге Р80 (Слобода - Паперно). Водителям следует быть внимательными и ориентироваться на знаки.

# общество # Автодороги Беларуси # Фотофакт

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