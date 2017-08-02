Движение на участке второй кольцевой неподалеку от Вячи закрыто в связи с реконструкцией трассы Р58

Н Новости Беларуси. Дорогу ремонтируют от кольцевого пересечения около Острошицкого Городка к трассе Минск-Калачи-Мядель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участок протяженностью около 8 с половиной километров. На время проведения строительных работ движение транспорта осуществляться по автодороге Р80 (Слобода - Паперно). Водителям следует быть внимательными и ориентироваться на знаки.