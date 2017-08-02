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Поднимут бордюры и подсыпят песок: в Минске обновляют парк в Уручье

02 августа 2017 16:40
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Новости Беларуси. Дело мастера боится. В Минске активно обновляют парк в Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поднимут бордюры и подсыпят песок: в Минске обновляют парк в Уручье -1

Вот эти пешеходные дорожки частенько подтапливает в дождь. Просевшие от времени бордюры дают о себе знать любителям пеших прогулок. Сейчас их поднимут и подсыпят песок. И так по всему периметру парка. Оценить новые пешеходные дорожки минчане смогут накануне дня города.

# общество # Фотофакт # Парки Минска

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