Поднимут бордюры и подсыпят песок: в Минске обновляют парк в Уручье

Вот эти пешеходные дорожки частенько подтапливает в дождь. Просевшие от времени бордюры дают о себе знать любителям пеших прогулок. Сейчас их поднимут и подсыпят песок. И так по всему периметру парка. Оценить новые пешеходные дорожки минчане смогут накануне дня города.