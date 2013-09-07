Новости Беларуси. 7 сентября днем в Приамурье прибыл самолет с гуманитарной помощью из Беларуси. На борту - 43 тонны детского питания. Оно необходимо тем, кто живет в селах, оказавшихся отрезанными стихией от большой земли.

Помочь российскому региону, пострадавшему от паводка, предложил Президент Александр Лукашенко. Вскоре в Амурскую область из Беларуси прибудут мясные консервы. Ожидается, что в российский регион из республики также будет поставлен картофель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.