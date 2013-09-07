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7 сентября днем в Приамурье прибыл самолет с гуманитарной помощью из Беларуси

07 сентября 2013 17:19
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Новости Беларуси. 7 сентября днем в Приамурье прибыл самолет с гуманитарной помощью из Беларуси. На борту -  43 тонны детского питания. Оно необходимо  тем, кто живет в селах, оказавшихся  отрезанными стихией от большой земли.

Помочь российскому региону, пострадавшему от паводка, предложил Президент Александр Лукашенко. Вскоре в Амурскую область из Беларуси прибудут мясные консервы. Ожидается, что в российский регион из республики также будет поставлен картофель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Россия # Благотворительность

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