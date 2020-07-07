8 лет ждали потомства. В Гродно вылупился птенец грифа
Новости Беларуси. Радостное событие пришло из Гродненского зоопарка. Там впервые за всю историю существования зоосада размножились грифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Птицы сделали кладку из двух яиц, но вылупился лишь один птенец, второе яйцо оказалось пустое. До этого 8 лет грифы безуспешно пытались произвести на свет потомство.
То, что в этот раз у пернатых всё получилось, работники зоопарка связывают с новым комфортабельным вольером. В 2019 году в него переселили пару, и оставили там зимовать, не перемещая в отапливаемое помещение. И метод сработал – на свет появился долгожданный птенец. Сейчас для посетителей открыт конкурс на лучшее имя для маленького грифа.
Елена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:
Грифы оказались очень заботливыми родителями. Они по очереди сидели на яйцах. Они теперь также по очереди занимаются кормлением птенца. Это показывает, что условия у нас им понравились. Хорошо сформирована пара.
Долгожданное пополнение этим летом и у огарей, их ещё называют красными утками. Новоиспечённые родители настолько защищают своё семейство, что держат в страхе остальных обитателей водоёма.
А вот павлины оказались в этом плане менее ответственными – их яйца высиживала курица. У приёмной мамы вылупились 4 детёныша павлина.