8 лет ждали потомства. В Гродно вылупился птенец грифа

Новости Беларуси. Радостное событие пришло из Гродненского зоопарка. Там впервые за всю историю существования зоосада размножились грифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Птицы сделали кладку из двух яиц, но вылупился лишь один птенец, второе яйцо оказалось пустое. До этого 8 лет грифы безуспешно пытались произвести на свет потомство.