Обрезать нужно где-то на высоте 10 см. Что ещё делать после цветения пионов

Неповторимая красота и аромат, долговечность, сравнительная неприхотливость и декоративный вид весь сезон. Все это про них – про пионы. Бабушкины цветы сегодня снова в тренде. При этом вместе с популярными сегодня Ито-гибридами и древовидными пионами не менее востребованы и травянистые.

Существует 5 основных садовых групп травянистых пионов. Немахровые, японские, анемоновидные, полумахровые и махровые. Все они с разным строением цветка и каждый по-своему хорош. Главное – надлежащий и не совсем сложный уход.

Валентина Гайшун, научный сотрудник Центрального Ботанического сада НАН Беларуси:

Срезать пионы под осень уже стоит тогда, когда вегетативная масса, видно, что ее надо уже убирать, т. е. вегетация приходит к концу. Обрезают пионы где-то на высоте 10 см. Можно, если хватает сил, прорыхлить растение. Пионы не укрываются на зиму, они прекрасно зимуют даже в суровые зимы, так оставляется уже до весны, а весной – рыхление. Подкормка азотсодержащими удобрениями, можно и органикой.

Если где-то появилась серая гниль, бывает так, что идет стебелек снизу, и он наклоняется, значит, это первый признак заболевания серой гнили – сопутствующее заболевание пионов. Обязательно обработать медьсодержащими препаратами, и я рекомендую всем рыхление. Рыхлые растения будут у вас расти очень хорошо.

В период цветения для получения крупных цветков лишние бутоны величиной с горошину удаляют. Если бутоны оставить – цветение будет более длительным. А вот что делать с отцветшими веточками? Зачастую информация противоречива. Специалисты, которые годами занимаются выращиванием пионов, уверяют: нужна обрезка.

Валентина Гайшун:

Сразу после цветения, если вы, конечно, не занимаетесь селекцией и вам не нужны семена, не давайте завязаться плодам, сразу обрезать отцветшие цветочки. Если завязались уже плоды, обязательно обрезать. Посмотрите вокруг куста, если где-то сломалось что-то, например, стебель сломался, его надо аккуратно убрать оттуда. И еще одно из таких агротехнических мероприятий в это время – землю надо хорошо прорыхлить. Все растения не любят утоптанную землю, пионы в том числе. Если в этой утоптанной земле растет растение, раньше или позже пойдет серая гниль. Если есть признаки серой гнили, обязательно надо с самой весны обработать хотя бы медьсодержащими препаратами. Потом уже после цветения прополка, рыхление. Растение должно быть рыхлое и все время прополотое. Ближе к осени можно подкормить калием или фосфором, если есть органика, конечно, лучше органику. Откапывать вокруг куста такой небольшой ровчик, туда закладываются органические удобрения, закрыли, полили и растение отблагодарить до следующего цветения.

Пионы могут расти на одном месте более 10 лет. Размножаются сортовые пионы только вегетативно. Наиболее распространенный метод – деление куста. А лучшее время для посадки и пересадки пионов – середина августа до конца сентября. Года два после посадки рекомендуется удалять бутоны, чтобы стимулировать лучшее развитие растения. Такой метод позволяет уже на третий год после посадки пиона восхищаться его обильным и эффектным цветением. Но тут надо учитывать любовь пионов к солнцу.