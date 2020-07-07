Иван Мариев: Вооружённые Силы Беларуси вышли в разряд одних из самых боеготовых в регионе, в котором мы проживаем

Новости Беларуси. Заместитель командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Иван Мариев поделился своим мнением о современной молодежи, Вооруженных Силах Беларуси и предвыборной кампании.
Новости Беларуси. Заместитель командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Иван Мариев поделился своим мнением о современной молодежи, Вооруженных Силах Беларуси и предвыборной кампании.
Иван Мариев, заместитель командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Вы знаете, наверное, в последнее время как-то наш разум затуманен тем благополучием, той стабильностью, к которой мы привыкли. Но мое поколение запутать очень тяжело. Я помню, что было 30 лет тому назад, я помню, в каком состоянии были наши Вооруженные Силы, я помню, как проходила боевая подготовка 25-30 лет тому назад.
За прошедшее время по крупицам создавалось наше государство. По крупицам вместе с государством создавались наши Вооруженные Силы. На данный момент Вооруженные Силы Республики Беларусь вышли, наверное, в разряд одних из самых боеготовых в регионе, в котором мы проживаем.
На высокий уровень поднята социальная защита военнослужащих. И больше всего, наверное, сейчас отдается предпочтение военнослужащим срочной военной службы. Принимаются законы, которые дают возможность нашим молодым людям после службы в Вооруженных Силах иметь какие-то льготы, приоритеты при трудоустройстве, при дальнейшем обучении. И все это благодаря именно существующей политике нашего государства. И я считаю, что наши Вооруженные Силы будут стоять горой за действующего главнокомандующего нашими Вооруженными Силами Республики Беларусь.
Особое внимание хотелось бы уделить нашей молодежи в преддверии выборов Президента Республики Беларусь. К сожалению, наша современная молодежь очень сильно подвержена влиянию медийного пространства. То есть она постоянно в интернете, а интернет, как правило, навязывает мнение людей, которые в основной своей массе за свои слова не отвечает. То есть написал, забыл, а на разум молодого человека это влияет. И хотелось бы, чтобы ребята, которые пойдут на выборы главы государства, отдавали бы себе отчет и задумывались над главным: то, что они делают свое будущее. Они делают выбор своего будущего, в котором жить им и растить им своих детей. Мы это уже проходили. Мы свой выбор уже сделали.