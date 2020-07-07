Иван Мариев: Вооружённые Силы Беларуси вышли в разряд одних из самых боеготовых в регионе, в котором мы проживаем

Иван Мариев, заместитель командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Вы знаете, наверное, в последнее время как-то наш разум затуманен тем благополучием, той стабильностью, к которой мы привыкли. Но мое поколение запутать очень тяжело. Я помню, что было 30 лет тому назад, я помню, в каком состоянии были наши Вооруженные Силы, я помню, как проходила боевая подготовка 25-30 лет тому назад.

За прошедшее время по крупицам создавалось наше государство. По крупицам вместе с государством создавались наши Вооруженные Силы. На данный момент Вооруженные Силы Республики Беларусь вышли, наверное, в разряд одних из самых боеготовых в регионе, в котором мы проживаем.

На высокий уровень поднята социальная защита военнослужащих. И больше всего, наверное, сейчас отдается предпочтение военнослужащим срочной военной службы. Принимаются законы, которые дают возможность нашим молодым людям после службы в Вооруженных Силах иметь какие-то льготы, приоритеты при трудоустройстве, при дальнейшем обучении. И все это благодаря именно существующей политике нашего государства. И я считаю, что наши Вооруженные Силы будут стоять горой за действующего главнокомандующего нашими Вооруженными Силами Республики Беларусь.