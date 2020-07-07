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«Белавиа» проведёт эвакуационный рейс из Индии

07 июля 2020 06:42
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Новости Беларуси. Вечером 7 июля белорусская сторона проведет эвакуационный рейс из Дели. По информации нашего посольства в Индии, лайнер национальной авиакомпании доставит на родину не только наших соотечественников, но также граждан России и Украины, изъявивших желание в срочном порядке покинуть Индию.

«Белавиа» проведёт эвакуационный рейс из Индии-1

Регистрация на рейс продолжается. Для каждого пассажира предусмотрен провоз одного багажа весом не более 23 килограммов и одной ручной клади.

«Белавиа» проведёт эвакуационный рейс из Индии-4

Напомним, по данным ВОЗ, Индия занимает третье место в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19,  уступая лишь США и Бразилии.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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