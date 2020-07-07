«Белавиа» проведёт эвакуационный рейс из Индии

Новости Беларуси. Вечером 7 июля белорусская сторона проведет эвакуационный рейс из Дели. По информации нашего посольства в Индии, лайнер национальной авиакомпании доставит на родину не только наших соотечественников, но также граждан России и Украины, изъявивших желание в срочном порядке покинуть Индию.

Регистрация на рейс продолжается. Для каждого пассажира предусмотрен провоз одного багажа весом не более 23 килограммов и одной ручной клади.