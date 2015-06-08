8 июня в Минске стартовала Неделя белорусской кухни: что и по чём предлагают?

Новости Беларуси. 8 июня в Минске стартовала Неделя белорусской кухни. Более сотни ресторанов и кафе предлагают гостям традиционные национальные блюда. Меню составлено заранее и согласно правилам акции, все участники должны придерживаться единых рецептур и цен. Это не первая такая попытка популяризации национальной кухни. Впервые массово есть белорусское предложили рестораторы осенью 2013. Удалось ли на этот раз, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

С шедеврами белорусского кулинарного мастерства житель Южной Кореи Чон Доёнг познакомился лишь четыре месяца назад. Однако белорусские «деруны», как он называет драники, в одночасье включил в свой рацион питания – готовит как минимум раз в две недели. К тому же, в родном городе, признается Доёнг, в качестве гарнира подают нечто похожее из картофеля с добавлением соевого соуса.

Чон Доенг, студент (Южная Корея):

У нас есть занятия про Беларусь. И на одном из уроков мы учили рецепт белорусских драников. У нас тоже есть похожее блюдо, но белорусские драники вкуснее, чем корейские.

Здесь ежедневно шеф-повар подает колоритные белорусские с грузинской перчинкой.

Зураб Гомарели, управляющий рестораном национальной грузинской кухни:

Это такой симбиоз двух культур – белорусской и грузинской. Мы взяли наше блюда – драники и добавили немножко грузинской пикантности. Этот оригинальный соус с пряностями и тархуном.

В этом ресторане драники в ежедневном меню. Белорусская кухня – это их фирменный стиль. Только вот в качестве основного ингредиента шеф-повар выбрал не традиционный картофель, а тыкву.

В настоящий гастрономический тур по страницам белорусской поваренной книги наша съемочная группа отправилась в рамках Недели национальной кухни. Более сотни кафе и ресторанов договорились придерживаться единых цен и рецептур.

Анастасия Примако, специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Минчане и гости столицы смогут попробовать холодный суп из щавеля с молодым картофелем, на десерт вам предложат хворост творожный с медом. Рыба на топленом масле с запечённым картофелем, пожалуй, самая дорогая. Она обойдется в 70 тысяч белорусских рублей.