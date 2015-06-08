Прямой эфир

«Второго сына мы назовем в честь вампира»: у Люцифера из Перми появится брат

08 июня 2015 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Супружеская пара Меньшиковых из Перми приковала внимание общественности осенью прошлого года. Своего первенца молодые люди с привычными именами – Наталья и Константин – решили называть Люцифером.

Чета Меньшиковых уверяла, что Люцифер символизирует свободу мысли, гордость и интеллект. Наталья рассказывала, что роды были очень тяжелыми, и она «пообещала, что если малыш выживет, то имя ему будет Люцифер». Работники ЗАГСа, прежде чем зарегистрировать Люцифера Константиновича, пытались объяснить родителям, что с этим именем мальчику жить. Но уговоры оказались тщетными.



У маленького Люцифера вскоре появится братик. Радостной новостью со своими друзьями в социальной сети поделился отец мальчика Константин Меньшиков. Имя для будущего сына родители уже выбрали. Мальчика назовут Лестат... в честь вампира.

Меньшиковы шутят, что в их доме может вырасти настоящая «армия тьмы».

«Второго сына мы назовем в честь вампира»: у Люцифера из Перми появится брат-1

Наталья и Константин Меньшиковы. Запись в социальной сети

Наталья Меньшикова (в комментарии КП):
Не Васей же назвать братишку Люцифера. Да, у нас осенью, в октябре, ожидается пополнение! Мы долго выбирали имя. Были еще варианты – Марк, Мстислав, Лев, Амадей. В итоге, остановились на имени Лестат. Это имя я сама предложила мужу, он не отказался. Мы оба смотрели фильм «Королева проклятых». Картина, конечно, –  это сопли для малолетних, но имя героя-вампира – Лестат – мне очень нравится.

В Беларуси с прошлого года стала прослеживаться тенденция: наши соотечественники стали называть детей в честь персонажей компьютерных игр... Больше вы узнаете из видео.

# общество # Фотофакт # Дети и родители # Наталья и Константин Меньшиковы

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске запустили производство белорусских «оренбургских» пуховых платков
08 июня 2015 17:27

В Минске запустили производство белорусских «оренбургских» пуховых платков

В Минске проходит Х международный медиафорум
08 июня 2015 17:24

В Минске проходит Х международный медиафорум

1,5 тысяч тонн мяса правоохранители нашли недалеко от белорусско-украинской границы
08 июня 2015 14:38

1,5 тысяч тонн мяса правоохранители нашли недалеко от белорусско-украинской границы