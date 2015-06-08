В Минске проходит Х международный медиафорум

Новости Беларуси. Главными ньюсмейкерами понедельника сегодня стали те, кто обычно сами делают новости. На дискуссионной площадке Международного медиафорума в Минске собрались сотни журналистов. Приветствие гостям юбилейной встречи направил президент Беларуси.

И хотя нынешний форум посвящен 70-летию Великой Победы, события в современном мире заметно расширили рамки дискуссии. Понятное дело, много говорили о ситуации в Украине и об оружии журналиста на этой, в том числе информационной войне. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ пообщалась с коллегами.

Гор Мкртчян – редактор экономического армянского издания. Он вспоминает, как новостью номер один для его журнала, да и для страны в целом стало вступление в Евразийский союз. Тему профессионального сотрудничества в объединении планирует поднять и сегодня.

Гор Мкртчян, экономический редактор медиахолдинга (Армения):

Евразийский союз для нас очень важен, потому что у нас много общего с народами, которые в ЕАЭС вступили – история, настоящее и будущее у нас будет тоже вместе.

Беларусь сейчас начинает играть важную роль на международной политической карте. Многие политические саммиты проходят здесь и спортивные мероприятия.

Ольга Власовец, СТВ:

В очередной раз Минск становится центром медиа-мира. Полтысячи участников из 25 стран собрались в Национальной библиотеке, чтобы открыть X Медиафорум. Лейтмотивом встречи станет партнерство во имя будущего и наследие Великой Победы.

Международный медиафорум собрал участников из разных стран. Представители средств массовой информации, медиаэксперты, политологи, руководители ведущих СМИ – традиционно в Минске собирается настоящая элита медиасферы.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Беларусь стала признанной международной площадкой, где решаются судьбы мира. Конечно, средства массовой информации, белорусская пресса очень бережно относится к сохранению такого конструктивного диалога. Мы 10 лет ведем медиафорум и взрастили такую медийную площадку, где каждый год обсуждаются самые актуальные вопросы развития медиасреды. Мы видим, что тема Великой Победы в этом году, в год 70-летия Великой Победы, вышла на первый план.

Антонина Блиндина, главный редактор газеты «Чуйские известия» (Кыргыстан):

То что произошло, должно стучать в нашем сердце всегда, чтобы напоминать о том, что жить под мирным небом гораздо лучше, чем жить, когда взрываются бомбы.

От темы победы 1945 к теме мира и спокойствия на планете сегодня. В кулуарах медиафорума в очередной раз столица Беларуси звучит в контексте урегулирования кризиса в Украине и Минских договоренностей.

Олег Беседин, журналист, директор телеканала (Эстония):

Мне очень приятно, что Беларусь является площадкой, где обсуждаются вопросы мира, вопросы решения всевозможных конфликтов. Представлено большое количество журналистов, которые донесут точки зрения разных народов, которые здесь представлены.

Бегенч Гельдымамедов, начальник отдела телерадиокомпании (Туркменистан):

Очень важно, чтобы была нейтральная страна, помогающая страна, чтобы урегулировать конфликтные вопросы. И роль Беларуси очень важна. Во всех мировых СМИ сообщают, о Минских договоренностях конфликтующих сторон. Мы полностью поддерживаем начинания Беларуси.

Программа нынешнего форума насыщенная. За дни межкультурного диалога пройдут эксперт-сессии, пленарные заседания, где представители медиа обсудят самые актуальные темы современности.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы сегодня имеем безграничные информационные просторы. Они оказывают влияние сегодня совершенно зачастую непредсказуемое. И для того, чтобы как минимум процесс осознавать и понимать, необходимо собираться, формировать понятие ответственности средств массовой информации не только перед своим обществом, перед гражданами страны, где мы работаем, но и перед теми странами, с которыми мы находимся в едином информационном потоке, а это весь мир.

Мы уже знаем четко, что в последние уже пять лет до такой степени изменились показатели в уровне доверия к медиапространству – к национальному и международному. В частности, подчеркивается цифра, что на она возрастает в Беларуси до 70% - возрастает уровень доверия населения именно к своим средствам массовой информации.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС (Россия):

У наших белорусских коллег уже замечательный 10-летний опыт проведения таких форумов, который собирает здесь, в столице Беларуси, в городе-герое Минске, выдающихся журналистов СНГ. Сегодня он даже вышел за рамки СНГ — есть представители ряда других стран. И это прекрасная площадка, прекрасная возможность обменяться опытом, обсудить насущные проблемы современной журналистики, роль и место журналистики в нынешнем непростом мире.

А уже завтра акулы пера и микрофона поделятся своим опытом с будущими представителями профессии. Ведущие журналисты Беларуси и зарубежных стран дадут мастер-классы для студентов БГУ.