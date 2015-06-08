В Минске запустили производство белорусских «оренбургских» пуховых платков

Новости Беларуси. Оренбургский платок по белорусской технологии. В стране запустили производство уникальных пуховых изделий. Их выпуск впервые освоили на минской трикотажной фабрике. Платки ручной работы войдут и в коллекции женской одежды Белорусского центра моды в новом сезоне.

Толчком для легпрома стало поручение главы государства. Два месяца понадобилось промышленности, чтобы освоить вязание из сложной пряжи — козьего пуха. Что получилось и будет ли это носиться, выясняла корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Только два мастера в стране специализируются на пуховых платках. Одна из них – Елена. Работает в белорусском центре моды. Говорит, за это время коллекции были разные. С козьим пухом разрабатывают впервые. Шали и накидки будут в осенне-зимних трендах. Пряжу для вязания специально закупили в Оренбургской области. Ведь по стандарту, вязаная паутинка должна спокойно проходить через обычное кольцо.

Елена Каравайчик, ведущий инженер ОАО «Центр моды»:

Для машинной вязки программа вносится и все ровненькие стежочки идут, в ручном где-то петелька больше, где-то меньше. И в этом разница. И никогда не повторяются. Будете вязать тридцать таких платков – они все будут разные.

Чтобы связать один такой аналог оренбургской шали, нужно от двух недель до месяца. Модный эксклюзив ручной работы и стоит дороже. Параллельно технологию машинного производства освоили на минской трикотажной фабрике. Белорусские специалисты ездили для этого в Оренбург. Там делились опытом неохотно. Все-таки конкуренция.

Татьяна Радюк, главный инженер трикотажного производства:

Конечно, пришлось немножко поработать с этим видом сырья, чтобы освоить ту же, например, подучу ниточки на машине, как ее установить. Но, к счастью, неделя-две – и мы уже смогли выдать ряд изделий.

Толчком для легпрома стало поручение президента. Эта идея возникла после визита губернатора Оренбургской области. Будучи в марте в Минске с визитом, он передал в музей бренд региона – пуховый платок. Президент нацелил промышленность на производство своих таких взамен импортных.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Скорее всего, по цене и качеству будет лучше машинная вязка, потому что есть свои тонкости. И очень хорошо, что у нас высококвалифицированные кадры. Они сумели реализовать эту программу. Более того, мы за основу взяли наши традиционные узоры, которые веками употреблялись нашими умельцами, в том числе и из арсенала нашего Слуцкого пояса. Поэтому тут есть чисто белорусские корни. То, что первый опыт получился, это очень неплохо. Сейчас мы рассмотрим вопросы по ассортименту, который будет более востребованным. Я хочу сказать, что по цене наш, белорусский пуховый платок такой же, как оренбургский, если брать по качеству, по весу, по размерам. Поэтому здесь мы можем быть конкурентными.

Каждый стежок узора отрабатывают дизайнеры в технологическом центре. Сначала «вяжут» на компьютере. Только после этого запускают программу для вязальных машин. Их здесь два с половиной десятка. Недавно на текстильном производстве прошла модернизация. Используют итальянскую пряжу. Стоимость одного платка будет доходить до пятисот тысяч рублей.

Наталья Бреус, СТВ:

Минская трикотажная фабрика выпустила только первую, пробную партию изделий. В ближайшие месяцы здесь будут «прощупывать» спрос, ведь сезон на платки начинается в сентябре. В месяц здесь могут выпускать до 20 тысяч таких изделий. На руку белорусским текстильщикам и то, что в моде сейчас все не просто красивое, а натуральное.

Первая партия экспериментальных платков станет подарком для выдающихся тружеников отрасли к профессиональному празднику. Впрочем, белорусский легпром одними только платками сегодня не ограничивается. Чтобы угодить модникам, из козьей пряжи связали «на пробу» тончайшие болеро и молодежные снуды.