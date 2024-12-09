Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял заявление о ситуации на Ближнем Востоке

Нашу делегацию в Москве возглавлял председатель Палаты представителей Национального собрания. Игорь Сергеенко подчеркнул, что парламентская дипломатия обязана внести вклад в построение неделимой евразийской безопасности и напомнил слова нашего Президента, который, участвуя в сессии Совета коллективной безопасности в Астане, подчеркнул, что ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор формирующейся архитектуры безопасности Евразийского континента и задавать тренд всей повестке региональной безопасности. Ведь точек напряженности на карте меньше не становится.

Леонид Калашников, председатель Комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

Мы же видим, что происходит по границам территорий, что происходит в Грузии, в Сирии, что происходит сегодня в тех или иных точках Армении, например. Мы видим эти опасности. Например, та же Армения, она находится там в 300 километрах от Алеппо. Совсем недалеко. И видят это члены ОДКБ.

Поэтому роль ОДКБ только возрастает. Эти угрозы не просто существуют, они потом осуществляются, например, в той же Сирии. Быстро. И, как оказалось, ни одной военной силы, которая там должна была быть. Ни Иран, ни сама Сирия не готова оказалась к этому. Вот почему она возрастает. Не просто потому, что мне хочется там в очередной раз возвысить эту роль, а потому, что она объективно возрастает сегодня.