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76 мирных лет. Как в Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков?

16 июля 2020 13:33
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Новости Беларуси. 76 мирных лет. В Гродно 16 июля отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

76 мирных лет. Как в Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков?-1

76 мирных лет. Как в Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков?-3

Оккупация Гродно во время Великой Отечественной войны длилась 1128 дней и ночей, за это время были убиты более 50 тысяч горожан.  

76 мирных лет. Как в Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков?-6

В память о погибших воинах и мирных жителях в центральном парке возложили цветы к Вечному огню. В честь праздника город над Неманом также принимал подарки. В областном центре торжественно открыли четыре новых троллейбусных маршрута. Экологичный транспорт пришёл в новые спальные микрорайоны – Ольшанку и Колбасино, где проживает много молодых и многодетных семей.    

76 мирных лет. Как в Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков?-9

Дарья Шлык, жительница Гродно:   
Когда-то приходилось нам идти пешком и в снег, и в дождь, и в град. Если будет транспорт, спасибо. Мы будем с удовольствием пользоваться. Я думаю, мы чаще будем выезжать все в город. Спасибо, что развиваете наш микрорайон, начиная от торговых центров и заканчивая уже общественным транспортом. Это просто супер.   

76 мирных лет. Как в Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков?-12

На Ольшанку запустили электробусы, а до Колбасино проложили около 6,5 километров контактной сети. Кстати, Гродно был первым городом страны, где начали использовать троллейбусы с автономным ходом белорусского производства. Они себя хорошо зарекомендовали. Поэтому пополнение троллейбусного парка продолжается. А сегодня в честь праздника проезд в троллейбусах сделали бесплатным.   

# Великая Отечественная война # общество # Дарья Шлык # Фотофакт

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