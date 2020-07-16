76 мирных лет. Как в Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков?

Новости Беларуси. 76 мирных лет. В Гродно 16 июля отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оккупация Гродно во время Великой Отечественной войны длилась 1128 дней и ночей, за это время были убиты более 50 тысяч горожан.

В память о погибших воинах и мирных жителях в центральном парке возложили цветы к Вечному огню. В честь праздника город над Неманом также принимал подарки. В областном центре торжественно открыли четыре новых троллейбусных маршрута. Экологичный транспорт пришёл в новые спальные микрорайоны – Ольшанку и Колбасино, где проживает много молодых и многодетных семей.

Дарья Шлык, жительница Гродно:

Когда-то приходилось нам идти пешком и в снег, и в дождь, и в град. Если будет транспорт, спасибо. Мы будем с удовольствием пользоваться. Я думаю, мы чаще будем выезжать все в город. Спасибо, что развиваете наш микрорайон, начиная от торговых центров и заканчивая уже общественным транспортом. Это просто супер.