«Стреляют, деток маленьких в ямки кидают». Она ушла в партизанки, чтобы спастись

День Победы, День Независимости. Эти праздники мы отмечаем благодаря им. Корреспонденты программы «Центральный регион» воспользовались возможностью лично пообщаться с Надеждой Яковлевной, которая в годы войны была партизанкой и медиком в Крупском районе.

Надежда Боровуля, ветеран В еликой О течественной войны: Отец мне говорит: иди в лес — ты погибнешь на своей земле, но не в Германии. Немцев тут не будет, наших не победят. Я же не говорю, что я пошла в лес, чтобы защищать. Я пошла, чтобы жить остаться. Людей же убивают — собирают, ямки копают. Убивают, деток маленьких кидают — так что же было делать?

Вот я часто плачу. Они мне — что ты так расстраиваешься? А как вспомнишь про это, думаешь — ну как это всё можно было пережить?! Стреляют, деток маленьких в ямки кидают — это же всё люди пережили, кто остался. У моего хозяина брат был в партизанах. А раз в партизанах — то всю семью надо убирать. Кого — бьют, кого — вешают.