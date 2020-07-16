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«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр

16 июля 2020 13:27
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Великая Отечественная война и освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. Все дороги памяти Крупщины ведут в деревню Бобр. В программе «Центральный регион» о том, как в июне 1944 года именно здесь прошло одно из главных сражений операции «Багратион». Переправу через реку немцы защищали яростно и отчаянно. Именно в этом месте совершил подвиг и стал любимым героем крупчан Василий Михайлович Чеботарёв.

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-1

Кристина Жукова, научный сотрудник Крупского историко-краеведческого музея:
Воссоздан участок полосы фронтовой обороны с траншеями, бронеколпаками, огневыми позициями, землянками. И центральное место здесь занимает могила героя Василия Михайловича Чеботарёва.

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-4

Долгое время считалось, что это и есть место гибели Василия Михайловича. Исследователи установили, что оно находится немного дальше, но тем не менее в сердцах местных жителей именно этот памятник уже стал сакральным. А его жизненный путь героя – пример для многих.

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-7

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-9

Кристина Жукова:
23 июня 44-го года началась операция «Багратион» по освобождению Беларуси. И первой преградой на пути, лежавшей на пути корпуса, стала река Бобр. Для захвата переправы была организована десантная группа из мотострелков и танкистов. Среди десантников были и оперуполномоченный отдела «Смерш» Василий Михайлович Чеботарёв. У него было специальное задание — взять контрольного пленного — «языка». Ночью 26 июня 1944 года танки с мотострелками на броне ворвались в расположение немецких частей на окраине поселка Бобр и выбили немцев с занимаемых позиций.

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-12

Чтобы максимально сохранить память об этом событии в местном краеведческом музее изобразили подробную диораму боя. Воссоздали каждую деталь.

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-15

Тамара Бальбот, директор Крупского историко-краеведческого музея:
Было очень тяжело. За 26 и 27 июля в небе над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта. Можете себе представить, какие сильные были здесь бомбардировки местного населения. И только после того, как разведка приняла бой, где принимал участие Василий Михайлович Чеботарёв, и геройски погиб, наши смогли начать боевые действия.

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-18



Военный зал любят все. Здесь и старые люди могут прослезиться – увидеть близких и родных. Белорусская земля, действительно, столько претерпела за годы Великой Отечественной войны, что каждая пядь полита кровью.

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-20

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-22

Имя Василия Чеботарёва известно каждому крупчанину от мала до велика. Для школьников он непревзойдённый герой. Настоящий, не из фильмов или комиксов. Погибший на этой земле. В Бобрской средней школе учеников встречает с порога его бюст. Ему же посвящена и большая часть экспозиции школьного музея.

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-25

Учитель русского языка и литературы Людмила Еременок – сама выпускница этого заведения. Сейчас усердно продлевает цепочку памяти в будущие поколения.

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-28

Людмила Еременок, руководитель историко-краеведческого музея Бобрской средней школы:
Благодаря учителям-энтузиастам, клубу «Поиск» вышли на воинов, которые принимали участие в освобождении нашего поселка. С конца 60-ых годов началась активная переписка с архивом Беларуси. Были обнаружены уникальные документы, свидетельствующие об освобождении нашего поселка. Таким образом вышли на имя Василия Михайловича Чеботарёва, погибшего при освобождении поселка 27 июня 44-го года.

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-31

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-33

«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр-35

Переписывались с вдовой героя, родной сестрой, дочерью. Большой трепет вызывает грамота герою Советского Союза Василию Михайловичу Чеботарёву, врученная членам его семьи 48-го года, свидетельствующая о посмертном награждении званием героя Советского Союза.

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Жукова

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