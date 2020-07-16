«Над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта». О подвиге Василия Чеборатёва на реке Бобр

Великая Отечественная война и освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. Все дороги памяти Крупщины ведут в деревню Бобр. В программе «Центральный регион» о том, как в июне 1944 года именно здесь прошло одно из главных сражений операции «Багратион». Переправу через реку немцы защищали яростно и отчаянно. Именно в этом месте совершил подвиг и стал любимым героем крупчан Василий Михайлович Чеботарёв.

Кристина Жукова, научный сотрудник Крупского историко-краеведческого музея:

Воссоздан участок полосы фронтовой обороны с траншеями, бронеколпаками, огневыми позициями, землянками. И центральное место здесь занимает могила героя Василия Михайловича Чеботарёва.

Долгое время считалось, что это и есть место гибели Василия Михайловича. Исследователи установили, что оно находится немного дальше, но тем не менее в сердцах местных жителей именно этот памятник уже стал сакральным. А его жизненный путь героя – пример для многих.

Кристина Жукова:

23 июня 44-го года началась операция «Багратион» по освобождению Беларуси. И первой преградой на пути, лежавшей на пути корпуса, стала река Бобр. Для захвата переправы была организована десантная группа из мотострелков и танкистов. Среди десантников были и оперуполномоченный отдела «Смерш» Василий Михайлович Чеботарёв. У него было специальное задание — взять контрольного пленного — «языка». Ночью 26 июня 1944 года танки с мотострелками на броне ворвались в расположение немецких частей на окраине поселка Бобр и выбили немцев с занимаемых позиций.

Чтобы максимально сохранить память об этом событии в местном краеведческом музее изобразили подробную диораму боя. Воссоздали каждую деталь.

Тамара Бальбот, директор Крупского историко-краеведческого музея:

Было очень тяжело. За 26 и 27 июля в небе над Крупками летало 150 военных летчиков армии Вермахта. Можете себе представить, какие сильные были здесь бомбардировки местного населения. И только после того, как разведка приняла бой, где принимал участие Василий Михайлович Чеботарёв, и геройски погиб, наши смогли начать боевые действия.





Военный зал любят все. Здесь и старые люди могут прослезиться – увидеть близких и родных. Белорусская земля, действительно, столько претерпела за годы Великой Отечественной войны, что каждая пядь полита кровью.

Имя Василия Чеботарёва известно каждому крупчанину от мала до велика. Для школьников он непревзойдённый герой. Настоящий, не из фильмов или комиксов. Погибший на этой земле. В Бобрской средней школе учеников встречает с порога его бюст. Ему же посвящена и большая часть экспозиции школьного музея.

Учитель русского языка и литературы Людмила Еременок – сама выпускница этого заведения. Сейчас усердно продлевает цепочку памяти в будущие поколения.

Людмила Еременок, руководитель историко-краеведческого музея Бобрской средней школы:

Благодаря учителям-энтузиастам, клубу «Поиск» вышли на воинов, которые принимали участие в освобождении нашего поселка. С конца 60-ых годов началась активная переписка с архивом Беларуси. Были обнаружены уникальные документы, свидетельствующие об освобождении нашего поселка. Таким образом вышли на имя Василия Михайловича Чеботарёва, погибшего при освобождении поселка 27 июня 44-го года.