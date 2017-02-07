75% нарушений – обращение с отходами: правильно обходиться с ними научат минские экологи

Новости Беларуси. Информационную кампанию по обращению с вторичными материальными ресурсами проведут в Минске, рассказали в «Большом городе».

В последнее время в городе усилен контроль за тем, как складируется мусор на полигонах, кто это вывозит. С чем это связано? Увеличилось количество нарушений?

Сергей Масляк, председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома:

По итогам 2016 года из всех правонарушений, которые выявлялись нами, сотрудниками комитета в области нарушения законодательства об охране окружающей среды, 75% нарушений – это нарушение закона об обращении с отходами. У нас не так давно прошла коллегия, по итогам было принято решение, что 2017 год будет проходить в комитете под Годом обращения с вторичными материальными ресурсами.

В чём это будет выражено? Это большее количество проверок? Какие-то мероприятия?

Сергей Масляк:

Мы постараемся в эту работу включить не только сотрудников комитета, но и организаций, предприятий всех форм собственности. Государственные организации, администрации районов. В чём это будет выражаться?

В первую очередь, информационная работа, которой не хватает нашим людям, нашему населению.

Хотя, работа в этом направлении ведётся, государственным учреждением-оператором вторичных материальных ресурсов было реализован такой проект, который в настоящее время благополучно реализуется – это «Цель – 99». У них очень креативная современная реклама, я считаю, очень интересный подход. Наш комитет также много внимания этому уделяет, но, на самом деле, это – капля в море.