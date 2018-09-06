Студенты смогут проходить практику в Гродненском детском хосписе

Новости Беларуси. Гродненский детский хоспис стал базой для прохождения студенческой практики. Это достаточно редкий случай для общественной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 10 лет существования у хосписа немало наработок, которыми сотрудники готовы делиться с будущими специалистами. Это медицинская, психологическая и социальную помощь больным. Многие методики переняты у зарубежных коллег. Сегодня на попечении хосписа почти 90 семей. С ними работают 8 специалистов и 35 здесь же обученных волонтеров.

Ольга Величко, директор Гродненского детского хосписа:

Совместно с нашим университетом мы подписали такое соглашение, что с этого года на базе хосписа могут студенты проходить практику. Мы надеемся, что будем очень полезны им. К ним требования в профессии предъявляются выше, чем, например, требования классических психологов. Эти специалисты должны владеть знаниями не сложными, но медицинскими.