75-летие со дня рождения Владимира Мулявина отмечают гала-концертом на сцене Белгосфилармонии 12 января

Новости Беларуси. Среди лауреатов спецпремии Президента коллектив Национального академического театра имени Горького за спектакль «Песняр», посвященный творчеству Владимира Мулявина. Сегодня, 12 января, маэстро исполнилось бы 75. В честь юбилея на сцене Белгосфилармонии вечером проходит большой гала-концерт. «Александрина», «Завушніцы», «Слуцкія ткачыхі». На этих песнях Владимира Мулявина выросло не одно поколение.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Ни для кого не секрет, что Мулявин – это сегодня не просто личность, не просто человек, который заслужил внимания и памяти у белорусского народа. Это человек, который заложил корни нашей истории в культуре. Его деятельность, его творчество – достояние белорусского народа, будущее белорусского народа.

Легендарный ансамбль «Песняры» и вовсе считается визитной карточкой Беларуси. В свое время музыканты не уступали по популярности «Битлз». Ансамбль был первым отечественным коллективом, которому удалось выступить на концертных площадках в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

Такие люди рождаются в сто лет. Это наряду как Янка Купала, как Якуб Колос, как Максим Богданович. Мулявин достоин находиться в этом ряду. Человек, который белорусскую песню поднял до мирового уровня. Нас узнают везде по бренду «Песняры».

Николай Васильев, друг Владимира Мулявина, экс-заведующий художественно-постановочной частью ансамбля «Песняры»:

Народ его любил, любил его песни, потому что это исконно белорусские песни, и поэтому, естественно, я считаю, что это день памяти Владимира Георгиевича Мулявина.

Поздравления участникам торжественных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения народного артиста СССР и Беларуси, направил и Президент.

Александр Лукашенко высказал искреннюю благодарность тем, кто своим кропотливым трудом содействует сохранению памяти о Владимире Мулявине и популяризации его творчества.