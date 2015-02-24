75 дней до Великой Победы: 24 февраля 1945 года завершилась Нижне-Силезская операция 1-го Украинского фронта

Новости Беларуси. 75 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты XX века.

В этот день, 24 февраля 1945 года, завершилась Нижне-Силезская операция 1-го Украинского фронта. За 17 суток советские войска продвинулись на 100 километров. В это время бои продолжаются на Земландском полуострове.

А из многих городов Беларуси в этот день для голодающей Варшавы отгружаются эшелоны с хлебом. Провизию отправляют как дар белорусского народа жителям освобожденной столицы Польши.

О войне и трудностях того времени вспоминают и сегодня. События прошлых лет во многих семьях связывают с личной трагедией родных и близких.

Игорь Оловников, народный артист Беларуси, профессор Белорусской государственной академии музыки:

Война жестко переломила его судьбу, его мечты о творчестве, и он пошел добровольцем в армию. В одном месте, в одном из районов его солдаты обнаружили пианино в каком-то доме. Но там все было совершенно разбито. Он пошел туда и играл там. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие, особые ощущения. Он считал, что человек – это самое главное на фронте. Он берег свои расчеты артиллерийские, своих людей, солдат простых. И они это очень ценили.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии СТВ». До Великой победы оставалось 75 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.