Более 70 стражей границы Беларуси получили из рук Леонида Мальцева кубки, дипломы и ценные подарки по итогам службы за 2014 год

Новости Беларуси. Более 70 стражей границы получили 24 февраля из рук председателя Госпогранкомитета кубки дипломы и ценные подарки по итогам службы за 2014 год.

Лучшей воинской частью среди территориальных органов признана Гомельская пограничная группа. В город над Бугом уехала номинация лучшей пограничной заставы, а вот лучшим постом признан отдел пограничной службы «Вороново».

Поощрили и десятки проявивших себя военнослужащих. Есть среди отмеченных и те, кто удостоился такой высокой оценки уже не в первый раз.

Для страж государственной границы подобное торжество уже стало доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Кузьменко, начальник Гомельской пограничной группы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В свете последних событий, которые происходят на рубежах нашей родины, нам приходилось немножко активизировать нашу деятельность по обеспечению надежной охраны государственной границы. Очень горд тем, что именно мы заняли первое место. Мне очень приятно, что сегодня деятельность нашей группы заметна и отмечается руководством Государственного пограничного комитета.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Один из важнейших атрибутов государств как раз есть государственная граница. Пограничная служба – это не только, как некоторые представляют, романтика и все такое. Это тяжелая работа, это работа, которая и днем и ночью, которая и в выходные, и в праздники.

Уже после победители номинаций стали первыми зрителями нового десятого эпизода легендарной «Государственной границы». Премьера ленты «Афганский капкан» продолжает хронологию девятого эпизода «Курьеры страха».

Фильм рассказывает о событиях 1995 года. Именно тогда перед молодой страной встала насущная проблема защиты своих рубежей собственными силами.

Следующую серию легендарной эпопеи планируют показать 28 мая, в День пограничника.