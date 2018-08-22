7200 рублей за маленькую розетку: сколько стоит ворованное электричество и как ловят нарушителей?

Новости Беларуси. Белорусские энергетики уверяют: хищение электричества не останется незамеченным. С начала 2018 года только в Минске бригады энергетиков составили больше 4000 актов о самовольном и безучетном потреблении киловатт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рейд с «Энергосбытом» снарядили и нашего корреспондента Анастасию Дехтяр.

Контроль идет по проводам. Сегодня в Большом Стиклево, что под Минском, ревизия. По данным «Энергосбыта» здесь есть несколько адресов, по которым нужно сверить счеты.

Уж как-то подозрительно: коттеджи немаленькие, а киловатт наматывает как в однушке. Не всякий рад таким незваным гостям, да еще с видеосопровождающими.

Без наводки контролеры-энергетики и так, как правило, раз в полгода обходят жильцов и сверяют показания счетчиков. Вот и в этом доме еще год назад все было в соответствии, а сегодня – разбалансировка оплаты с реальными данными. Образовался долг, не оплачено 6000 киловатт.

Александр Колотило инженер-инспектор филиала «Энергосбыт» отделения по сбыту электроэнергии Минского района:

У гражданки выявили долг. Видимо, супруг оплачивает несвоевременно или, может, на счетчик просто не смотрит, когда платит за электроэнергию. За маленькую розетку мимо счетчика можно получить 7200 белорусских рублей (штрафа – прим. ред.).

Схемы нечистых на руку давно известны. Срыв пломб приборов учета, несанкционированное подключение, а некоторые инженеры-любители и вовсе умудряются смастерить устройства, которые поворачивают цифровой пробег счетчиков вспять. Все это нарушение правил.

Но рано или поздно позарившихся на бесплатное электричество берут с поличным. Таких за минувшие семь месяцев уже больше 4000 (речь идет только о Минске). К слову, злоумышленников за последние годы меньше не становится.

Александр Колотило:

Все красиво, опломбировано, все верно. Из практики: максимальный штраф у физических лиц достигает 20 тысяч рублей, у юрлиц сумма порой в десятки раз больше. Выходит, рискованная выгода от такой незаконной экономии в сопоставлении с возмещением ущерба абсолютно несоизмерима.

Олег Египцев, главный инженер филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»:

Кроме возмещения ущерба предусмотрена законом РБ административная ответственность, которая составляет до пяти крат от величины причиненного ущерба. Для того, чтобы исключить возможности хищения электроэнергии, при реконструкции линии электропередач, при строительстве новых жилых домов прибор учета располагается за территорией домовладения.

Кроме возмещения ущерба законом РБ предусмотрена административная ответственность, которая составляет до пяти крат от причиненного ущерба.