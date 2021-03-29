Прикоснуться к музыке. Какие мероприятия пройдут в Беларуси к Международному дню фортепиано?

Новости Беларуси. Международный день фортепиано – это ежегодный праздник, который принято отмечать на 88-й день года, по количеству клавиш этого инструмента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые Беларусь приняла участие в праздновании в 2020 году. В 2021-м мероприятия состоятся в том числе в онлайн-формате. Нас ждут фестивали, концерты, мастер-классы и иные знаменательные события.