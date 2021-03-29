Прямой эфир

Прикоснуться к музыке. Какие мероприятия пройдут в Беларуси к Международному дню фортепиано?

29 марта 2021 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международный день фортепиано – это ежегодный праздник, который принято отмечать на 88-й день года, по количеству клавиш этого инструмента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прикоснуться к музыке. Какие мероприятия пройдут в Беларуси к Международному дню фортепиано?-1

Впервые Беларусь приняла участие в праздновании в 2020 году. В 2021-м мероприятия состоятся в том числе в онлайн-формате. Нас ждут фестивали, концерты, мастер-классы и иные знаменательные события.

Прикоснуться к музыке. Какие мероприятия пройдут в Беларуси к Международному дню фортепиано?-4

Все для того, чтобы приятно провести время под фортепианную музыку.

# Музыка # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На весенних каникулах белорусские школьники сразятся в онлайн-проекте «Битва умов». Победители получат призы
29 марта 2021 06:45

На весенних каникулах белорусские школьники сразятся в онлайн-проекте «Битва умов». Победители получат призы

Эффективность программ Союзного государства оценят парламентарии на совместном заседании комиссий
29 марта 2021 06:36

Эффективность программ Союзного государства оценят парламентарии на совместном заседании комиссий

«Это всё никто не разрешил бы теперь делать». Почему «Иди и смотри» было бы невозможно снять в наше время?
28 марта 2021 19:52

«Это всё никто не разрешил бы теперь делать». Почему «Иди и смотри» было бы невозможно снять в наше время?